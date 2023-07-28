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Bir dönemin Hayranı olduğu Yeşilçam yapımlarının en beğenilerek izlenilen filmlerinden biri olan Kapıcılar Kralı, bu akşam bie kez daha izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte, Show TV'de saat 20:00'da yayınlanacak olan Kapıcılar Kralı filmi hakkında en çok merak edilenler...

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyit büyük bir apartmanda kapıcıdır. Eski Yönetici ile arası iyi olan Seyit, yeni yönetici ile arası pek iyi değildir.

Apartmanda olup bitenleri lehine çevirmeyi ve yerini sağlama almayı becerir. Zamanla apartmandaki tüm olaylara hakim olan ve daire sakinlerini parmağında oynatan kapıcı, kısa zamanda köşeyi döner. Eline geçen her işi değerlendiren Seyit kısa süre içinde apartmanın %51'ini satın alır.

KAPICILAR KRALI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kapıcılar Kralı filmi, filmin yönetmeni Zeki Ökten'in öğrencilik yıllarında konakladığı Cihangir Güneşli sokakta, sokağın Alman Hastanesi yönü girişindeki ikinci apartman olan Selahattin Zeren apartmanında çekildi.

Filmin koşu sahneleri Bakraç Sokak ve Oba Sokak'ta çekilmiştir.

KAPICILAR KRALI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Kapıcı Seyit

Bilge Zobu - Zafer - İkinci yönetici, Emekli albay

Sevda Ferdağ - Apartman sakini, Mahir'in suç ortağı, Hırsız

Şevket Altuğ - Votkacı sarhoş - Apartman sakini

Sevil Üstekin - Hacer - Seyit'in eşi

Can Kolukısa - Fehmi - İlk yönetici

Güner Sümer - Nuri - Apartman sakini, Galerici

Feridun Çölgeçen - Übeyit

Özcan Özgür - Mahir - Apartman sakini, Hırsız

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