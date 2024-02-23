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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kapasite kullanım oranı şubatta yükseldi - İş-Yaşam Haberleri

        Kapasite kullanım oranı şubatta yükseldi

        İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), şubatta geçen aya göre 0,2 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.02.2024 - 10:30
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        Kapasite kullanım oranı şubatta yükseldi
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1725 iş yeri tarafından şubat ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

        Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, şubatta geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak yüzde 76,4 seviyesine çıktı.

        Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,6 puan artarak yüzde 77'ye yükseldi.

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