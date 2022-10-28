Kayanın kapattığı yolda otomobili, kendisi uçurumda bulundu

Hemşin ilçesinde oturan Köksal Albay'dan haber alamayan yakınları İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp müracaatında bulundu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile polis ekipleri Albay'ın bulunması için çalışma başlattı.

Hayatını kaybettiği anlaşılan Albay'ın cansız bedeni, ekiplerce sedyeye konulup ip yardımıyla yola alınabildi. Albay'ın cansız bedeni daha sonra ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.