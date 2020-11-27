'Kapan' Roma'dan ödüller kazandı

Yönetmenliğini Seyid Çolak'ın yaptığı 'Kapan', Roma'da düzenlenen Uluslararası Rieti Sabina Film Festivali'nde 'En İyi Film' ve Onur Dilber ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı

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Seyid Çolak'ın yönettiği 'Kapan', Uluslararası Rieti Sabina Film Festivali'nde 'En İyi Film' ödülü ve Onur Dilber ile 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülünü kazandı. İki ödül sonrası sevinci ve heyecanını dile getiren Çolak, "Filmimizin İtalya'da çevrim içi de olsa festival kapsamında izleyiciyle buluşması değerliydi" dedi. Festivalin ilk olarak normal akışında düzenleneceğini fakat vaka sayılarının artmasıyla festivale gidemediklerini belirten Çolak, "Seyircilerle filmimi seyretmek ve ödülü sahnede almak çok isterdim. Jüriye ve festivale filmimizi ödüle layık gördükleri için çok teşekkür ederim" dedi.

'Kapan' daha önce Uluslararası Nepal Film Festivali'nde 'En İyi Film', Uluslararası Saidia Film Festivali'nde 'En İyi Film', Uluslararası Malatya Film Festivali'nde 'En İyi Yönetmen' (Seyid Çolak) ve En İyi Müzik (Ali Saran),Uluslararası Antakya Film Festivali'nde En İyi Yönetmen (Seyid Çolak) ve En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Sami Aksu),Boğaziçi Film Festivali'nde FİYAB En İyi Yapımcı (Seyid Çolak),Kayseri Film Festivali'nde Elia Kazan Jüri Özel Ödülü ve Uluslararası Gilak Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu (Onur Dilber) ödüllerinin de sahibi olmuştu.