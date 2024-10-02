Kapalıçarşı'da neler oluyor?

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İstanbul Fatih’teki tarihi Kapalıçarşı’da şu günlerde zam protestosu var. Esnaf, işgaliye ücretlerinin belediye tarafından 900 liradan 15 bin liraya yükseltildiğini söyleyip isyan ediyor.

İşgaliye ücretine yapılan zamma itiraz eden esnaf, her gün 12.00’de dükkanlarının ışıklarını kapatıyor.

"İŞGALİYE DÜKKAN METREKARESİNDEN BİLE BÜYÜK"

Peki neden bu kadar yüksek bir zam yapıldı işgaliye ücretine? Fatih Belediyesi kaynaklarından aldığım bilgiye göre; Kapalıçarşı’da yaklaşık 3400 dükkan var.

İşgaliye ücreti belirlenirken farklı etkenler var, yani her caddenin sokağın rayiç bedelleri, kıymetleri farklı. Belediye kaynakları, dükkan önlerine sonradan yeni vitrinlerin de yapıldığını, hatta sonradan ön tarafa neredeyse dükkan metrekaresinden daha fazla raf yapıldığını bu nedenle böyle bir işgaliye olduğunu söyledi.

Tepki gösteren esnafın birden fazla dükkan sahibi olduklarını, neredeyse 10 yıl önceki rakamların güncellendiğini, mayıs ayında belirli bir oranda indirim de yapıldığını yapıldığını anlattı.