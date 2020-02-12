12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Doğu Akdeniz'de önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik önemli bir süreci başlatma kararı aldı. Bu amaçla cumartesi günü Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) düzenleyeceği "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı yuvarlak masa toplantısı Kapalı Maraş'ta yapılacak. Gün boyunca devam edecek toplantılar sonrasında Maraş'ın açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği "hukuki ve siyasi" kararlar ortaya konulacak. Alınan kararlar kamuoyu ile paylaşılacak. Böylece Kapalı Maraş, 1974'ten sonra ilk kez üst düzey bir toplantıya ev sahipliği yapacak. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin katılacağı öğrenildi.
KKTC yönetimi yaklaşık bir yıl önce Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik karar aldı. Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kapalı Maraş'ın açılması için ön çalışmaların yapılmasına başkanlık etti. Bu amaçla Kapalı Maraş'a uzman bir ekip girmiş ve envanter çalışması yaptı.
HUKUKİ VE SİYASİ ÇALIŞMA YAPILDI
Ankara da, Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalara tam destek verdi. TBB de, Kapalı Maraş için hukuki çalışmalar yaptı. Bu konuda sürecin başkanlığını da yapan TBB Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş'ın Müsteşarı Ergun Olgun, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eski müzakerecisi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ve TBB Başkan Başdanışmanı Av. Prof. Dr. Necdet Basa'dan oluşan bir ekip kuruldu. Bu ekip, Maraş'ta hukuki ve siyasi anlamda nasıl bir yol izlenmesi noktasında çalışmalar yaptı. Uluslararası hukuk gözetilerek yapılan çalışmalarda, yeni bir yol haritasının belirlenmesi noktasına gelindi.
MARAŞ'A ÇIKARMA YAPILACAK
Ankara ile KKTC hükümeti arasında son yapılan değerlendirmelerde, Kapalı Maraş'ın içerisinde yer alan bir mekanda yuvarlak masa toplantısı yapılması kararı alındı. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın da katılacağı yuvarlak masa toplantısına, uluslararası hukuk profesörleri, emekli büyükelçiler, turizm örgütü temsilcisi ve ticaret odası temsilcisinin katılması kararı alındı.
Edinilen bilgilere göre; 15 Şubat Cumartesi günü yapılacak yuvarlak masa toplantısı gün boyunca devam edecek. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül birer konuşma yapacak. Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam edecek. Toplantıda, Kapalı Maraş'ın somut olarak açılmasına yönelik uluslararası hukukun da gözetildiği 'siyasi ve hukuki' bir yol haritası belirlenecek. Toplantı sonrasında belirlenen kararlar kamuoyu ile paylaşılacak.
BİR DÖNEMİN LAS VEGAS'I
Maraş, 1974'ten önce Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. "Hayalet Şehir" olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. Maraş'ın eski haline dönüşü için yaklaşık 10 milyar doların yeterli olacağı hesaplanıyor. Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10 bin yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Rum turizminin yüzde 58'i bu bölgedeydi. 3 bin ticari birim, 99 eğlence merkezi, 143 yönetim ofisi, 4 bin 649 özel ev, 21 banka, 24 tiyatro ve sinema, 380 bitirilmemiş inşaat, İngilizce, Yunanca ve Türkçe 8 bin 500 kitabın olduğu bir kütüphane bulunuyordu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!