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Kapadokya'daki tarihi kalede bir gencin cansız bedeni bulundu

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki tarihi Uçhisar Kalesi'nde bir gencin cansız bedeni bulundu. Kaleden düştüğü değerlendirilen gencin ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı

Giriş: 22.01.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
Kapadokya'da bir genç kalede ölü bulundu
DHA

Nevşehir'de Furkan Kavak (20), turizm bölgesi Kapadokya'da ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Kapadokya'da Nevşehir'e bağlı Uçhisar beldesindeki tarihi Uçhisar Kalesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde Uçhisar Kalesi'ne gelen görevliler, yerde hareketsiz yatan kişiyi görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekibi, Furkan Kavak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Furkan Kavak'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.

Beldede yaşayan Furkan Kavak'ın kaleden düştüğü üzerinde durulurken, polis olayla ilgili inlemelerini sürdürüyor.

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