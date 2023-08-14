Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali tamamlandı

Paşabağları Vadisi’nin eşsiz atmosferinde ise hafızalara kazınacak konserler gerçekleşti. Festivalin gala konseri Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından gerçekleştirildi. Konserin solistliğini üstlenen Ferman Akgül, Manga’nın sevilen şarkıları ile Neşet Ertaş, Aşık Veysel gibi sevilen ozanların türkülerini senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi. Paşabağları Vadisi’ndeki gala konserinin yanı sıra en büyük ilgiyi Senfoni ile Neşet Ertaş Türküleri konseri gördü. Konsere katılan binlerce kişi Neşet Ertaş türküleriyle coşarken, festival süresince Paşabağları’nda Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Barış Manço gibi Türk müziğinin önemli sanatçılarının şarkıları devlet sanatçıları tarafından seslendirildi. Ayrıca Paşabağları Vadisi’nin eşsiz manzarasında kurulan sahnede gerçekleştirilen, Kırklar Meydanı semah ve Fatih Çıtlak ile “Meâlî-Yi Semâ” programları da yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. 9 gün boyunca gerçekleşen tüm konserleri yaklaşık 620 bin kişi takip etti.