Kanye West ve eşi Bianca Censori'ye 'ahlaksızlık' davası

"DENGESİZ SANATÇIDAN KORKTU"

O dönem henüz evli olmadığı kız arkadaşı Bianca Censori'nin de üstsüz olduğu ve elleriyle göğüslerini kapattığı iddia edilirken, eski çalışan, çiftin kendisini odaya çağırmadan hemen önce cinsel ilişkiye girdiklerinin bariz olduğunu öne sürdü.

Kanye West tarafından kendisine; "Burada bekle" denildiğini iddia eden Murphy Aficionado, çiftin ilişkiye girme seslerini duyduğunu da söyledi.

Dava dosyasında, "Rahatsız olan Aficionado'nun ayrılmaktan başka bir şey istemediği" belirtilirken, "Ancak Aficionado, dünyadaki en ünlü, güçlü ve dengesiz sanatçılardan birinin daha fazla misilleme yapmasından korkuyordu" ifadesine yer verildi.