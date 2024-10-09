Kanye West ve Bianca Censori'nin dikkat çekmek için boşanma haberini yaydığı ortaya çıktı

Bianca Censori'ye yakın kaynaklar ise Daily Mail'e, memleketine yaptığı son ziyaret sırasında aynı haberi sevdikleriyle paylaştığını açıklamıştı.

Yeni durumda kaynaklar, ikilinin dikkat çekmek için bu hamleyi yapmış olabileceğini, Kanye West'in yeni albüm öncesi ilgi uyandırmak isteyebileceğini öne sürdü. Bir kaynak; "İkisi de insanların kendileriyle ilgilenmediğini ve Bianca'nın neredeyse çıplak göründüğü kıyafetlerinin insanların ilgisini çekmeye yetmediğini biliyor. Herkes onu çıplak gördü, artık merak edilecek bir şey kalmadı" dedi.