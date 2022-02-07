"YEMEKTEN SONRA SÜRPRİZ YAPTI"

Fox, yazıda sürprizle ilgili, "Restoranda, insanlar yemek yerken Ye, benim için bütün bir fotoğraf çekimini yönetti. Yemekten sonra Ye bana bir sürpriz yaptı. Bütün bir otel süiti giysilerle doluydu. Gerçek bir Külkedisi gibi hissettim! Bunu nasıl yaptığını ya da hepsini zamanında oraya nasıl getirdiğini bilmiyorum. Ama çok şaşırdım. Mesela, ikinci buluşmada kim böyle şeyler yapar ki?" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncunun bu yorumundan sonra sosyal medyada birçok kişi, "Biraz hızlı gitmiyor musunuz?" yorumunda bulunmuştu.