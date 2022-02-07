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Kanye West, Türk takipçilerinin yorumlarını paylaştı!

Reality show yıldızı Kim Kardashian ile boşanma aşamasında olan rapçi Kanye West, sosyal medyanın gündemine oturdu. West, Instagram'dan Türk takipçilerinin yorumlarını yayınladı

07.02.2022 - 11:01 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Gösterişli bir şekilde başlayan evlilikleri fillen biten, resmi olarak da sonra ermek üzere olan rapçi Kanye West (44) ile Kim Kardashian (41), çocukları için karşı karşıya geldi.

  • Kardashian, çocuklarına yalnız başına baktığını ve onların tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söylemesi üzerine West, sosyal medyadan konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu.

  • Boşanma aşamasında olduğu eşine sert bir karşılık veren ünlü rapçi, küçük kızı Chicago'nun doğum gününde yaşananları anlatarak, Kim Kardashian'ın "Çocuklarıma yalnız başıma bakıyorum!" sözlerinin asılsız olduğunu ileri sürmüştü.

  • "KIZIMI BENDEN KAÇIRDIĞINI HERKES GÖRDÜ!"

    Açıklamasına "Sen ne demek istiyorsun?" diyerek başlayan West, "Bana doğum günü partisinin yapıldığı yerin adresini vermeyerek, küçük kızımı benden kaçırdığını bütün Amerika gördü!" ifadelerini kullanmıştı. 

  • TÜRKÇE YORUMLARI PAYLAŞTI

    Kanye West'in gönderisi, Türk takipçilerinin de gözünden kaçmadı. Ünlü rapçinin birçok Türk takipçisi, paylaşımın altına yorumlarda bulunarak, Kim Kardashian ile girdikleri çocuk tartışması hakkında görüş belirtti. Bazı kişiler, ikilinin bu diyaloğu sosyal medya üzerinden yapmaması gerektiğini savundu.

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