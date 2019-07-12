Zigetvar kentinde bulunan kazı alanını ziyaret eden TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, araştırmayı yürüten Macar ekibinin başındaki Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Norbert Pap ve Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Dağlı, hem yaşadığı döneme hem bugüne gerek devlet ve siyaset adamlığı gerek askeri dehası ve yönetim kabiliyetiyle damgasını vuran Kanuni Sultan Süleyman hakkında yapılan incelikli ve derin tarihi çalışmaya 2012'den bu yana TİKA'nın hassasiyet ve önemle destek verdiğini söyledi.

Dağlı, TİKA'nın gelecekte de Macar hükümetiyle iş birliğini sürdürmek istediğini belirterek "Çalışmaların son dönemecine geldiğimiz şu günlerde Macaristan hükümetiyle mevcut iş birliğimizin daha geniş bir yelpazede artarak devam etmesi TİKA'nın içtenlikle arzu ettiği bir durumdur." dedi.

Pecs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pap da bugüne kadar yapılan çalışmalarda, 2015'te Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbenin, 2016'da Osmanlı'nın önemli vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa'nın yaptırdığı caminin, 2017'de ise caminin yanındaki tekke kalıntılarının ortaya çıkarıldığını hatırlattı.

İZLER KASABAYA YÖNELTTİ

Kanuni Sultan Süleyman'ın mezarı, Zigetvar yakınlarındaki 'Üzüm Tepesi'ndeydi. Araştırma ekibi, bu tepenin aynı zamanda 1566'daki Zigetvar Kalesi kuşatması esnasında, karargâhın ve padişah otağının kurulduğu yer olduğunu gün ışığına çıkardı.

Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarını 46 yıllık padişahlığı sırasında büyük oranda genişleten Kanuni, hayatını bu tepede kaybetti. Kalenin fethi gerçekleşinceye kadar, yani birkaç günlüğüne ölümü askerden gizli tutulmuş ve burada gizlice toprağa verilmişti.

Zigetvar Kalesi'nin ele geçirilmesinin ardından da padişahın naaşı İstanbul'a nakledilmişti.

"Üzüm Tepesi"nde bulunan türbenin izleri, araştırmacıları türbe etrafında Osmanlı tarafından kurulan bir kasabaya götürdü.

Kasabının, etrafı hendek ve duvarlarla çevirili merkezinde bir türbe, bir tekke, bir cami ve bir kışla vardı. Kasaba, ilk olarak bu tesislere hizmet vermekle yükümlü insanların yerleştiği ve zamanla genişleyen iki mahalleden oluşuyordu.

OSMANLI KASABASI DA BULUNDU

Evliya Çelebi'nin 1664'te bölgeyi ziyaret ettiğini ve yerleşkede ciddi inşaat çalışmalarının olduğunu kayıt altına aldığını kaydeden Pap, "Son kazılarla türbe yerleşkesinde bulunan tüm yapılar ortaya çıkarıldı." diye konuştu.

Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Hovari de Macar ve Türk bilim insanlarının ortak çalışmasıyla sadece Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının gömülü olduğu türbeyi değil, aynı zamanda bölgede 16. ve 17. yüzyılda kurulmuş bir şehrin ortaya çıkarıldığını dile getirdi.

Macar hükümetinin, kazı çalışmalarının 2019 sonuna kadar tamamlanmasını ve ortaya çıkan yapı ve kalıntıların sergilenmesi için plan yapılmasını talep ettiğine dikkat çeken Hovari, çalışma ekibinin bu yıl sonuna kadar kazıları tamamlayacağını kaydetti.

Hovari, hazırlıkların tamamlanmasının ardından Macar hükümetinin durum değerlendirmesi yapacağına ve bölgede atılacak adımlarla ilgili Türkiye ile iş birliği halinde olacağına dikkat çekerek "Türkiye ve Macaristan olağanüstü iyi ilişkilere sahip. Gül Baba Türbesi örneğinde olduğu gibi burada da Macaristan Türkiye ile görüşüp iş birliği yapacak." ifadelerini kullandı.

KANUNİ'NİN ÖLÜMÜ GİZLENMİŞTİ

Zigetvar kuşatması sırasında 1566'da hayatını hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi askerler arasında moral bozukluğu yaratmaması için gizlenmişti. Kanuni'nin naaşının bozulmaması için iç organları çıkartılarak otağının bulunduğu yere gömülmüştü. Kanuni'nin bedeni ise muhasaradan sonra İstanbul'a getirilerek Süleymaniye Camisi avlusundaki bugünkü yerine defnedilmişti.

Kanuni'nin ölümünden sonra tahta geçen II. Selim, babasının iç organlarının gömülü olduğu yere türbe, etrafına da külliye yaptırmıştı. 150 yıl kadar kalan bu yapılar daha sonra Zigetvar Kalesi'ni işgal eden Habsburg askerleri tarafından yıkılmıştı. Macarlar, bu bölgeye türbe anlamına gelen "Turbek" ismini vermişti.