Kanser hastalığı en kötü hastalıklardan biri olarak bilinir. Ayrıca tedavisinin olmaması ve bu amansız hastalığın sonunun genelde ölüm olması bu hastalıkla ilgili olan bütün tedavi arayışlarını sürdürmeye neden olmaktadır. Kanser hastalığının doğal tedavisinde kullanılan bazı meyveler ya da bitkiler artık günümüzde oldukça fazla kullanılmaktadır.
Kanser hastalığının doğal tedavisi için gerekli olan tarçın elması diğer adıyla Graviola özellikle tropik bölgelerde yetişen ve yaprak dökmeyen bir ağacın meyvesidir. Aynı adlı ağaçta bulunan yeşil dikenli bir meyve olan tarçın elması; yapılan birçok araştırma sonucunda kanser hücrelerini zamanla iyileştirdiğini ve öldürdüğünü göstermiştir. Bazı araştırmalara göre kemoterapi ilaçlarına göre daha fazla ortalama olarak 10 bin kat daha etkili bir doğal ilaç olduğu yönünde açıklamalar bulunmaktadır. Üstelik kemoterapi ile kanser tedavisinde birçok yan etki olmasına rağmen tarçın elmasında böyle yan etkiler tespit edilmemiştir.
Graviola bitkisi adı da verilen tarçın elmasında bulunan sitotoksik bileşenler kanser hücrelerini ölümcül etki sağlayarak sağlıklı hücrelere hiç zarar vermediği tespit edilmiştir. Amerika'da yapılan bir ilaç firması tarafından bir araştırma sonucunda yapılan testlerde yaklaşık olarak 20 analiz laboratuarı içerisinde 1971 yılından beri ile tarçın elması kanser ilişkisi araştırması yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda yapılan ve çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıdır bu araştırmaların sonucunda kanser hücrelerinin gelişimini yavaşlatarak ve hatta durdurma oluşturan ve kemoterapi ilaçlarından 10 bin kat daha etkili olduğu belirtilmiştir. Ayrıca kolon kanseri, meme kanseri, pankreas, akciğer kanseri gibi 12 çeşit kanser türünde tarçın elmasında bulunmakta olan bileşenlerin yalnızca kanser hücrelerini hedef alarak yok etmesi yolunda bir etkisi olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra kemoterapide olduğu gibi sağlıklı hücrelere hiçbir zarar vermeyen graviola yalnızca kanser hücrelerini hedef almaktadır; yapılan birçok çalışma ile bu gerçek kanıtlanmıştır.
2011 yılı içerisinde meme kanseri üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde tarçın elması tüketimiyle etkileri beslenme ve kanser dergisi içerisinde yayınlanmıştır. Araştırmacıların belirttiğine göre meme kanserine sebep olan genlerin de etkisiz hale getirildiği belirtilmiştir. Ayrıca 5 haftalık graviola ekstraktı tüketimi sayesinde meme kanseri tümörlerinin oluşmasının sağlamakta olan proteinlerin üretiminin %50 oranında azaldığı yönünde bilgiler verilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde Graviola ekstraktlarının özellikle kadınlarda meme kanserine karşı koruyucu bir etki sağlayarak kanser hücrelerini öldürdüğü, ortaya konulan bir gerçek olarak yayınlanmıştır. Mucize yaratan bu ağacın meyvesi tüketildiği zaman ayrıca enerji gücünü yükselterek kanser gibi ölümcül etkilerden korunma yolunda bağışıklık kazandırmaktadır; bunun yanı sıra kemoterapi sırasında ortaya çıkan yan etkiler olan saç dökülmesi, mide bulantısı, kilo kaybı gibi birçok yan etkisi asla oluşmamaktadır. güvenli ve doğal bir yöntem olarak Graviola kullanımı ile kanser hücrelerinin kurtulmak ve sağlıklı olabilmek mümkündür.
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