Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal, MR sonuçlarını açıkladı: Ailece çok stresli günler geçirdik - Magazin haberleri

        Şimal, MR sonuçlarını açıkladı: Ailece çok stresli günler geçirdik

        Uzun süredir kanser tedavisi gören şarkıcı Şimal; "Ailece çok stresli günler geçirdik" diyerek MR sonuçlarını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 09:55 Güncelleme: 13.12.2024 - 09:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        MR sonuçlarını açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

        Kanser tedavisi devam eden ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

        Bu kez MR sonuçlarını açıklayan Şimal, ailece zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

        "BEYİN ZARINDA OLANI DURDURDUK"

        Şarkıcı, yayımladığı mesajda "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerine yer verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şimal
        #KANSER TEDAVİSİ
        #MR sonuçları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Zorunlu trafik sigortasında yeni dönem
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Poyraz bebeğin ölümünde ihmal iddiası
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        Emekliler zam taleplerini açıkladı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kahreden olay! Anne ve çocukları ölü bulundu
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Kripto para borsalarına erişim engeli
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Markette "omuz atma" cinayetinde istenen cezalar açıklandı!
        Elon Musk şehir kuruyor
        Elon Musk şehir kuruyor
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        AB Suriyeli mültecileri ne zaman geri gönderecek?
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        MİT Başkanı Kalın Şam'da
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Esad yönetiminin acımasız istihbarat kuruluşları
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Kendisi yok paylaşımı çok
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Trump'tan beklenmedik adım: Yemin törenine Xi'yi çağırdı
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Eve çarpan otomobil alev aldı, 4 kişi yanarak öldü!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Beşiktaş, kuzeyde kayıp!
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Nişanlısı çok ünlü biri çıktı
        Yapay zekâ alarmı
        Yapay zekâ alarmı
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Kitap sevginiz aslında Tsundoku Sendromu olabilir!
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Evlilik erkeklere yarıyor
        Habertürk Anasayfa