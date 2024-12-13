2022'de meme kanserini yenen ancak ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan Şimal'in hastalığının tekrarladığını açıklamıştı.

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Kanser tedavisi devam eden ve bu süreçte sağlık durumuyla ilgili sosyal medya üzerinden sevenlerini bilgilendirmeye devam ediyor.

Bu kez MR sonuçlarını açıklayan Şimal, ailece zor bir süreç geçirdiklerini ifade etti.

"BEYİN ZARINDA OLANI DURDURDUK" Şarkıcı, yayımladığı mesajda "Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. 'Sonuç stabil' dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı durdurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak, yok olup gidecek. Dua, dua dua... Başka bir isteğim yok gücümsünüz" ifadelerine yer verdi.