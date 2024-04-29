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        Kanser hastası kadına cinsel saldırı davasında yeni gelişme

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye verilen cezada iyi hal indirimine itiraz etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:04
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        Cinsel saldırı davasında yeni gelişme
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        Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören 63 yaşındaki kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan erkek hemşireye geçen haftaki karar duruşmasında cinsel istismar ve uyuşturucu madde temini suçlarından toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi ve cezada iyi hal indirimi uygulandı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, cezada iyi hal indirimi uygulanmasına itiraz etti.

        Başsavcılık tarafından hazırlanan istinaf dilekçesinde, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesince erkek hemşire E.K'ye cinsel istismar ve uyuşturucu madde temini suçlarından toplam 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildiği, cezada iyi hal indirimi uygulandığı belirtildi.

        Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesinde düzenlenen iyi hal indiriminin bu dosya kapsamında uygulanmasının hukuka aykırı olduğunun ifade edildiği başvuruda, sanık aleyhine olacak şekilde istinaf talebinde bulunuldu.

        NE OLMUŞTU?

        Erkek hemşire E.K, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kanser hastası kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 25 Mayıs 2023'te tutuklanmıştı.

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        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, hemşire E.K'nin 17 Mayıs'ta gece saatlerinde mağdura cinsel saldırıda bulunduğu iddiası üzerine, tanık ifadelerine başvurulduğu ve kamera görüntülerinin incelemeye alındığı, kayıtlarda şüphelinin baygın haldeki mağdur hastanın yanına gelerek ilaçlar verdiği ve cinsel saldırı eylemini gerçekleştirdiğine yer verilmişti.

        İddianamede, erkek hemşire hakkında, "kamu görevini kötüye kullanarak beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı cinsel saldırı" ve "uyuşturucu ve uyarıcı madde temin etme" suçundan 40 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

        20. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, E.K'nin cinsel istismar suçundan 16 yıl 3 ay, uyuşturucu madde temininden ise 9 yıl 4 ay 15 gün olmak üzere takdiri indirimle toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

        Sanık hakkındaki iyi hal indirimi kararına 1 üye hakim muhalefet etmişti.

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        #cinsel saldırı
        #Ege Üniversitesi
        #hastane
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