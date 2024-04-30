Kanser hastası, 1.3 milyar dolarlık ikramiye kazandı: İlk işim iyi doktor bulmak

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Nisan ayına devreden 1.3 milyar dolar, (yaklaşık 42 milyar lira) ödüllü Powerball ikramiyesini kazananlardan biri, sekiz yıldır kanser hastası olan ve son kemoterapi tedavisini geçen hafta gören Laoslu bir göçmen oldu.

Portland'da yaşayan Cheng "Charlie" Saephan, Oregon Piyangosu tarafından düzenlenen bir basın toplantısında, ödülü kendisiyle birlikte ortak bilet almak için 100 dolar veren arkadaşı Laiza Chao ile eşit olarak paylaşacağını söyledi. Saephan, vergilerden sonra 422 milyon dolarlık toplu bir ödeme alacak.

İlk olarak kendine iyi bir doktor bulacağını söyleyen Sapehan, "Ailemin ve sağlığımın ihtiyaçlarını karşılayabileceğim. Bir kanser hastası olarak, tüm bu parayı harcamak için nasıl zamanım olacak? Ne kadar yaşayacağım?" ifadesini kuulandı.

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Ortak biletleri satın aldıktan sonra kazanan biletin fotoğrafını bilet ortağı Chao'ya gönderdiğini belirten Saephan, "Milyarder olduk" dediğini söyledi. Saephan, çekilişten önce kazanacaklarını düşünmenin 'bir şaka' olduğunu, ama ertesi gün bu şakanın gerçek olduğunu belirtti.

Tarihteki en büyük dördüncü Powerball Kazanan Powerball bileti nisan ayı başında Portland'daki bir Plaid Pantry marketinde satılırken, üç aydan uzun süren kazanamama serisi sona erdi. Oregon yasalarına göre birkaç istisna dışında, piyango kazananları anonim kalamıyor. Kazananların büyük ödülü almak için bir yıl süreleri var. Oregon Piyangosu'na göre 1.3 milyar dolarlık ödül, tarihteki en büyük dördüncü Powerball ikramiyesi. ABD'de kazanılan en büyük piyango ikramiyesi 2022 yılında Kaliforniya'da 2.04 milyar dolardı.