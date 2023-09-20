Kanola Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

Kanola Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır, Püf Noktaları, Karlı mı ve Devlet Desteği Var mı?

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Kanola bitkisi, aslında kolza bitkisinin bir türüdür ve 1970'lerde Kanada'da geliştirilmiştir. Kanola adı, "Canadian oil, low acid" (Kanada yağı, düşük asit) kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. Özellikle yağ üretimi için kullanılan kanola, yüksek oranda omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içerir. Ancak kanola yetiştiriciliği, birtakım özel koşullar ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları barındırır. Bu yazımızda, kanola yetiştiriciliğinin nasıl yapıldığından, karlılık durumuna, devlet desteklerine ve yetiştirme koşullarına kadar her şeyi detaylıca ele alacağız.

Kanola Bitkisi Genel Özellikleri

Kanola bitkisi, turpgiller (Brassicaceae) ailesine aittir ve genellikle soğuk iklimlerde yetişir. Anavatanı Kanada'dır. Yaklaşık 1-1.5 metre yüksekliğe sahip olan kanola, sarı çiçekleri ve kapsül şeklinde tohumları ile bilinir.

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Kanola Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Kanola yetiştiriciliği, dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta ile oldukça verimli bir tarım pratiği olabilir. İşte kanola yetiştiriciliği püf noktaları:

Toprak Seçimi ve Hazırlığı:

Kanola yetiştiriciliği için iyi drenajlı, nötr veya hafif asidik pH seviyesine sahip topraklar idealdir.

Toprak analizi yaparak, toprakta hangi besin maddelerinin eksik olduğunu belirleyebilirsiniz.

Ekim Zamanı ve Derinliği:

Ekim zamanı iklim koşullarına bağlıdır. Ilıman iklimlerde sonbahar, soğuk iklimlerde ise ilkbahar ekimi tercih edilir.

Tohumlar yaklaşık 1-3 cm derinliğe ekilmelidir. Fazla derine ekim, filizlenmeyi olumsuz etkileyebilir.

Sulama:

Kanola, suya duyarlı bir bitkidir ve su stresi verim kaybına yol açabilir.

Ancak, aşırı sulama da kök çürümesine neden olabilir. Bu nedenle, toprağın nem seviyesi dikkatli bir şekilde izlenmeli ve gerektiğinde sulama yapılmalıdır.

Gübreleme:

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Azot, fosfor ve potasyum açısından zengin, dengeli bir gübre kullanılması gerekir.

Gübreleme, bitkinin farklı büyüme evrelerine göre ayarlanmalıdır.

Zararlı ve Hastalık Kontrolü:

Yaprak bitleri, küf ve mantar hastalıkları kanola için problem olabilir.

Biyolojik mücadele yöntemleri veya kimyasal ilaçlar kullanarak zararlı ve hastalıklarla etkin bir şekilde mücadele edilmelidir.

Hasat:

Kanola genellikle olgunlaştığında, kapsüllerin rengi sarıdan kahverengiye döner.

Hasat için ideal zaman, tohumların yüzde 90'ının olgunlaşmış olmasıdır.

Hasat esnasında dikkatli olunmalı, tohum kaybı minimize edilmelidir.

Depolama:

Hasat edilen kanola tohumları, nem ve ısıya duyarlıdır. Bu nedenle serin, kuru ve havadar bir yerde depolanmalıdır.

Dönüşüm:

Kanola tohumları, yağ presleme veya kimyasal ekstraksiyon yöntemleri ile işlenir.

Kaliteli kanola yağı ve yem elde etmek için, tohumların iyi bir şekilde işlenmesi gerekmektedir.

Kanola Yetiştiriciliği Karlı Mıdır?

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Kanola yetiştiriciliği genellikle yüksek verimli ve karlı bir iş olarak kabul edilir. Ancak, bu bitkiyi yetiştirmek için gerekli ekipman, gübre ve ilaçlar gibi giderler de dikkate alınmalıdır. Kanola bitkisinin münavebeli ekime uygun olması onu cazip kılmıştır. Kanola bitkisi için dekarda 450 kg sap ve kavuz elde edilir.

Kanola Yetiştiriciliğinde Devlet Desteği Var Mı?

Kanola yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için devlet çeşitli desteklerde bulunmaktadır. Bu desteklerden yararlanmak için öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) üye olunması gerekmetedir. Bunlar;

Yüzde 75’i hibe olmak üzere kanola tohumu dağıtımı

Mazot ve gübre desteği

Organik ya da iyi tarım uygulamaları desteği

Kanola Yetiştirme Koşulları Neler?

Kanola yetiştirmek için gerekli olan koşullar, genellikle bitkinin ihtiyaçları, iklim, toprak türü ve diğer tarım pratiği faktörlerine bağlı olarak değişir. İşte kanola yetiştiriciliği için gerekli koşullar:

Kanola, iyi drenajlı toprakları sever. İdeal toprak pH seviyesi 6.0-7.0 arasındadır. Asidik ya da alkali topraklar bitki gelişimini olumsuz etkileyebilir.

Kanola için ideal sıcaklık 18-22°C arasındadır.

Toprakta bulunan besin öğeleri, sulama gereksinimleri gibi faktörlerin analiz edilmesi gerekir.

İklim koşullarına bağlı olarak sonbahar veya ilkbahar ekimi yapılabilir.

Tohumlar 1-3 cm derinliğe ekilmelidir. Çok derin ya da çok yüzeysel ekim, çimlenmeyi olumsuz etkiler.

Toprağın nem seviyesi düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kanola fazla suyu sevmez.

Bitkinin gelişim evrelerine göre sulama sıklığı değişkenlik gösterebilir.

Azot, fosfor ve potasyum bitkinin ihtiyaç duyduğu temel besinlerdir.

Granül ya da sıvı gübreler kullanılabilir, fakat bitkinin ihtiyacına uygun bir gübreleme programı oluşturulmalıdır.

Yaprak biti, kurtlar ve diğer zararlılara karşı koruyucu önlemler alınmalıdır.

Fungal ve bakteriyel hastalıklar için uygun ilaçlamalar yapılmalıdır.

Tohumların büyük bir kısmı olgunlaştığında hasat yapılır. Mekanik ya da manuel olarak yapılabilir fakat tohum kaybına dikkat edilmelidir.

Depolama için oda sıcaklığının 10-15°C arasında, nemin yüzde 50-60 arasında olduğu koşullar idealdir.

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