Kanlı infazda yeni detay: Kızı kayıp

İHA

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, işe gitmek için evden çıkan ve sokakta yürüdüğü sırada sırtından vurularak öldürülen Aziz Erkan'ın (44) 20 yaşındaki kızının da aynı saatlerde ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

SOKAKTA YÜRÜRKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay, dün sabah saat 04.00 sıralarında Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi Emekçi Sokak'ta yaşandı. Halfeti'de yol yapım şantiyesinde çalışan Aziz Erkan, işe gitmek için evden çıktıktan sonra sokakta yürüdüğü sırada sırtından tüfekle vuruldu.

HASTANEDE MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Silah sesine uyanan mahalleli, yerde yatan şahsı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Erken, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Aziz Erkan'ı vuran kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET SABAHI KIZI DA ORTADAN KAYBOLMUŞ

Olayın yaşandığı sabah Aziz Erkan'ın 20 yaşındaki kızı Esra'nın da aniden ortadan kaybolduğu belirlendi. Polis ekipleri kızın kaybolması ile saldırının bağlantısının olup olmadığını araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.