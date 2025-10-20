Kanlı gece: 2 ölü, 1 yaralı
Olay, Antalya'da meydana geldi. Antalya'da bir adam iddiaya göre, yakın dostunun çağrısıyla pompalı tüfeğini kapıp kavgaya gitmişti. Ama hem o hem de arkadaşı pusuya düşürülüp hayatlarını kaybetti.
Antalya’da bir adam iddiaya göre, yakın dostunun çağrısıyla pompalı tüfeğini kapıp kavgaya gitmişti.
Ama hem o hem de arkadaşı pusuya düşürülüp hayatlarını kaybetti.
