Kandıra'nın en büyük plajı olan Cebeci ise yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğa ve 50 metre genişliğe sahip. Karadeniz'deki 2 adadan biri olan Kefken Adası'nın tam karşısında yer alan plaj, ziyaretçilerine panoramik manzara sunuyor. Plajda voleybol ve futbol alanları da bulunuyor.