Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar en son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. İstanbul'da geçtiğimiz gün meydana gelen 5.8'lik depremin ardından merkez üssü Silivri'de artçılar sürüyor. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 30 Eylül son depremler...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 EYLÜL 2019

2019.09.30 19:32:01 38.8547 25.8612 14.9 -.- 2.2 -.- EGE DENIZI 2019.09.30 18:24:51 40.8733 28.2055 7.9 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.30 18:03:19 39.3050 27.7055 0.0 -.- 1.9 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) 2019.09.30 18:02:57 40.4385 29.0575 10.2 -.- 1.6 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) 2019.09.30 16:43:55 40.8648 28.3040 7.5 -.- 3.5 3.3 MARMARA DENIZI 2019.09.30 16:09:07 36.5287 28.8642 14.1 -.- 1.7 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.30 15:16:48 37.2748 28.0242 8.3 -.- 2.2 -.- YAYLA-YATAGAN (MUGLA) 2019.09.30 14:45:03 38.6572 43.2198 20.4 -.- 1.9 -.- DIBEKDUZU-(VAN) 2019.09.30 13:30:27 36.1337 26.0175 91.4 -.- 3.1 2.8 AKDENIZ 2019.09.30 13:25:58 36.8785 28.1017 3.7 -.- 2.1 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 2019.09.30 12:03:41 36.0015 33.2422 19.8 -.- 1.6 -.- AYDINLIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 2019.09.30 11:52:34 39.1042 27.5632 0.0 -.- 1.4 -.- DEREKOY-SOMA (MANISA) 2019.09.30 11:16:11 40.1790 31.5920 26.7 -.- 1.9 -.- ATCA-NALLIHAN (ANKARA) 2019.09.30 11:14:54 38.4542 40.9332 20.2 -.- 2.0 -.- UYGUR-KULP (DIYARBAKIR) 2019.09.30 11:12:19 36.8812 28.1025 12.4 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.09.30 11:11:59 36.8525 28.1462 11.3 -.- 2.6 -.- HISARONU-MARMARIS (MUGLA) 2019.09.30 11:02:15 37.1587 26.8460 12.2 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 2019.09.30 09:39:15 36.6018 29.1425 5.0 -.- 1.7 -.- OLUDENIZ-FETHIYE (MUGLA) 2019.09.30 08:44:56 38.3918 40.8233 7.2 -.- 3.1 3.2 DALLICA-LICE (DIYARBAKIR) 2019.09.30 08:36:31 37.5467 38.4990 3.3 -.- 2.3 -.- YARIMBAG-SAMSAT (ADIYAMAN) 2019.09.30 08:34:27 38.0263 26.8912 5.8 -.- 2.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.30 08:24:51 39.0058 26.4558 10.9 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.30 08:16:39 37.7513 29.3453 0.0 -.- 1.1 -.- AYDINLAR-HONAZ (DENIZLI) 2019.09.30 07:49:44 39.0992 41.0457 11.5 -.- 1.9 -.- HASANOVA-KARLIOVA (BINGOL) 2019.09.30 07:24:15 40.8710 28.3133 16.1 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.30 06:02:27 37.7623 29.5180 7.3 -.- 1.9 -.- CAMBASI-BOZKURT (DENIZLI) 2019.09.30 05:33:27 39.6580 25.5500 4.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI 2019.09.30 05:31:31 40.8840 28.2322 8.0 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.30 05:28:38 36.6583 34.6015 21.4 -.- 1.7 -.- MERSIN ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) 2019.09.30 04:55:26 39.0873 26.7702 5.5 -.- 1.2 -.- DIKILI ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) 2019.09.30 04:40:58 40.8352 28.2872 8.8 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI



EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği verilere en son Ege Denizi açıklarında 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.