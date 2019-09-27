27 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Son depremler Kandilli Rasathanesi üzerinden yayınlanıyor. Vatandaşlar en son depremleri konumu ve büyüklüğüne göre meydana gelen depremleri takip edebiliyor. İstanbul'da dün meydana gelen 5.8'lik depremin ardından merkez üssü Silivri'de artçı depremler meydana geliyor.Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 27 Eylül son depremler...
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 27 EYLÜL 2019
2019.09.27 20:21:30 37.2645 23.6752 5.2 -.- 3.7 3.6 YUNANISTAN 2019.09.27 19:40:30 40.8850 28.2268 8.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 19:04:44 39.4913 25.8280 9.7 -.- 1.8 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) 2019.09.27 18:39:13 40.8663 28.2832 9.4 -.- 2.4 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 17:46:43 40.8680 28.2460 12.2 -.- 2.2 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 16:59:32 36.8098 34.1502 22.9 -.- 1.8 -.- TOZLU-ERDEMLI (MERSIN) 2019.09.27 16:35:47 40.4215 26.0910 11.7 -.- 4.1 3.9 SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 2019.09.27 16:19:54 39.1203 40.2907 5.4 -.- 2.3 -.- CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG) 2019.09.27 15:42:01 40.8570 28.3810 19.3 -.- 1.7 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 15:13:18 40.9068 28.1868 11.0 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 14:29:25 39.1393 29.0508 5.9 -.- 2.1 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) 2019.09.27 14:27:55 40.8575 28.2903 10.1 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 14:18:36 35.3852 32.1163 5.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ 2019.09.27 14:13:46 40.8628 28.2843 2.5 -.- 3.6 3.4 MARMARA DENIZI 2019.09.27 14:02:28 38.5517 37.8527 8.0 -.- 1.5 -.- AGILBASI-DARENDE (MALATYA) 2019.09.27 13:52:26 40.8912 28.2203 6.6 -.- 1.7 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 13:48:04 40.8728 28.2448 13.7 -.- 2.1 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 13:39:26 40.8613 28.2957 3.6 -.- 2.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 13:32:30 40.8813 28.2888 10.9 -.- 3.2 3.1 MARMARA DENIZI 2019.09.27 13:09:16 36.7757 33.4820 7.9 -.- 2.2 -.- DAGPAZARI-MUT (MERSIN) 2019.09.27 12:50:57 40.9012 28.1867 12.5 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 12:44:19 40.8678 28.2525 23.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 12:36:32 41.1932 28.9073 0.0 -.- 1.0 -.- PIRINCCI-EYUP (ISTANBUL) 2019.09.27 12:33:27 40.8788 28.3093 5.4 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 12:16:23 40.8808 28.2295 10.3 -.- 1.9 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 12:15:28 40.8775 28.2695 3.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 11:28:18 40.8615 28.2323 8.1 -.- 2.3 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) 2019.09.27 11:11:13 37.7008 26.9620 18.0 -.- 1.8 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.27 10:11:08 40.8613 28.2940 9.3 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 09:45:55 40.8608 28.2988 5.9 -.- 2.3 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 09:27:10 39.3053 25.9442 6.1 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.09.27 09:18:29 40.8623 28.2943 10.0 -.- 1.9 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 08:51:06 40.9017 28.1182 7.8 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI 2019.09.27 08:42:13 40.8925 28.1907 6.9 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI
EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre Yunanistan'da saat 20:21 sularında 3.7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
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