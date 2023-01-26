FISTIKLI UN HELVASI TARİFİ
Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası özellikle bayram ve kandil günlerinde tercih ediliyor. Yapımı pratik gibi görünse de kıvamına çok dikkat etmekte fayda var. Herkesin çok beğeneceği bu tatlıyı kandil günü için özel olarak komşularınıza ve ailenize sunabilirsiniz.
Malzemeler:
250 gr tereyağı
1 çay bardağı sıvıyağ
750 gr un
2 su bardağı dolusu toz şeker
100 gr dolmalık fıstık
1 su bardağı süt
2 su bardağı su
Üzeri İçin:
İsteğe göre tarçın
Hindistan cevizi
Un helvası nasıl yapılır?
Derin bir tencereye 250 gr tereyağı ve 1 çay bardağı sıvıyağ koyup, eritin.
Ardından 100 gr dolmalık fıstık ve 750 gr un ilave edin. Unun rengi hafif koyulaşana kadar sürekli olarak orta ateşte kavurun.
Unu kavurduğunuz da bir süre sonra sıvılaşacaktır, bu aşamada bir süre daha kavurmalısınız.
Diğer taraftan bir kaba 2 su bardağı toz şeker koyun. Üzerine 1 su bardağı süt ve 2 su bardağı su ekleyip, şeker eriyene kadar karıştırın.
Un kavrulduktan sonra hazırladığınız şerbeti dökün. Un şerbeti çekene kadar hızlı bir şekilde karıştırın.
Fıstıklı un helvası katılaşınca altını kapatıp, biraz demlenmeye bırakın.
Fıstıklı un helvası demlendikten sonra kaşık yardımı ile servis tabağına dizip, servis edebilirsiniz.
İsteğe göre helvanın üzerine tarçın ya da hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz.