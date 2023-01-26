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Kandilde ne dağıtılır? Kandilde bir şeyler dağıtmak sevap mı? Regaip Kandilinde yapılacak lezzetler!

Üç ayların başlaması ile birlikte ilk kandil bugün gerçekleşecek. İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan ilk kandil Regaip Kandilini eda edecek olanlar bugün yapılması gerekenler için hazırlıklar yapmaya başladı. Bu mübarek günlerde birilerini hatırlamak, dualaşmak, hal hatır sorup gönül almak kadar paylaşmak da büyük bir önem taşıyor. Kandil günlerinde değişmeyen geleneklerden biri de bu günlerde tatlı veya yemek dağıtmak. Kandilde kandil simidi, pişi, lokma ve irmik helvası yapılarak komşulara ve aileye ikram edilir. Peki, kandilde ne dağıtılır? Regaip Kandilinde bir şeyler dağıtmak sevap mı? İşte üç aylarda geleneksel lezzetlerin tarifi...

Giriş: 26.01.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • REGAİP KANDİLİNDE BİR ŞEYLER DAĞITMAK SEVAP MI?

    İslam dininin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'de kandil günlerine ve kandil günlerinde bir şeyler dağıtmakla ilgili bir ayet bulunmuyor ancak İslam dini yüz yıllardır dünyanın her coğrafyasında bir sosyal kültürün gelişmesine de neden olmuştur. Kardeşliği, paylaşmayı, iyiliği yücelten İslam dininde "komşusu aç iken tok yatan bizden değildir" hadisinden yola çıkarak kandil günlerinde bir şeyler pişirip dağıtmak çok yaygın bir gelenektir. Kardeşliğe, paylaşmaya, sadakaya ve yardımseverliğe önem veren İslamiyet'te dua etmek ve tövbe etmek için büyük anlamlar taşıyan kandil günlerinde konu komşuya, fakire fukaraya bir şeyler dağıtmanın bir zararı yoktur. Aksine, paylaşmak ve zorda olana yardım etmek açısından epey kıymetlidir.

    Kandil günü evinizde yapacağınız tatlı veya tuzlu tarifleri komşularınıza dağıtabilir, bu mübarek anlam ve önemini paylaşabilirsiniz. Kandil dediğimizde ilk akla gelen lezzet kandil simidi oluyor. Kutsal günlerde yapılan kandil simidi, sokaktakilere veya ihtiyacı olanlara dağıtılarak bu özel günde hayır işlenir, kandil kutlanır.

  • KANDİLDE NE DAĞITILIR?

    İslam kültüründe önemli bir yer kaplayan kandillerde Müslümanlar evlerinde pişirdikleri yiyecekleri komşularıyla paylaşıyor. İhtiyacı olanlara yardım ediliyor, zorda kalanın karnı doyuruluyor. Yıllardır süre gelen bu kültürde artık yerleşmiş olan bazı tarifler var. Kandillerde pişirilen belli başlı şeyler arasında Kandil simidi, lokma tatlısı, un helvası, irmik helvası en çok bilinenler.

    Aslında asıl amaç paylaşmak ve yardım etmek olduğu için kandilde içinizden ne geliyorsa dağıtılabilir.

  • KANDİL SİMİDİ TARİFİ

    Kutsal günlerimizden olan kandillerde yenmesi adetten olan kandil simidi en sevilen hamur işlerinin başında geliyor. İçindeki mahlep sayesinde benzersiz bir tadı ve kokusu olan kandil simidini, fırınlardan ve pastanelerden alabileceğiniz gibi kendiniz evde de yapabilirsiniz. İşte tadı damağınızda kalacak, çok kolay bir kandil simidi tarifi.

    KANDİL SİMİDİ TARİFİ İÇİN TIKLAYIN

  • FISTIKLI UN HELVASI TARİFİ

    Mutfağımızın vazgeçilmez tatlılarından biri olan un helvası özellikle bayram ve kandil günlerinde tercih ediliyor. Yapımı pratik gibi görünse de kıvamına çok dikkat etmekte fayda var. Herkesin çok beğeneceği bu tatlıyı kandil günü için özel olarak komşularınıza ve ailenize sunabilirsiniz.

    Malzemeler:

    250 gr tereyağı

    1 çay bardağı sıvıyağ

    750 gr un

    2 su bardağı dolusu toz şeker

    100 gr dolmalık fıstık

    1 su bardağı süt

    2 su bardağı su

    Üzeri İçin:

    İsteğe göre tarçın

    Hindistan cevizi

    Un helvası nasıl yapılır?

    Derin bir tencereye 250 gr tereyağı ve 1 çay bardağı sıvıyağ koyup, eritin.

    Ardından 100 gr dolmalık fıstık ve 750 gr un ilave edin. Unun rengi hafif koyulaşana kadar sürekli olarak orta ateşte kavurun.

    Unu kavurduğunuz da bir süre sonra sıvılaşacaktır, bu aşamada bir süre daha kavurmalısınız.

    Diğer taraftan bir kaba 2 su bardağı toz şeker koyun. Üzerine 1 su bardağı süt ve 2 su bardağı su ekleyip, şeker eriyene kadar karıştırın.

    Un kavrulduktan sonra hazırladığınız şerbeti dökün. Un şerbeti çekene kadar hızlı bir şekilde karıştırın.

    Fıstıklı un helvası katılaşınca altını kapatıp, biraz demlenmeye bırakın.

    Fıstıklı un helvası demlendikten sonra kaşık yardımı ile servis tabağına dizip, servis edebilirsiniz.

    İsteğe göre helvanın üzerine tarçın ya da hindistan cevizi serpiştirebilirsiniz.

  • PİŞİ TARİFİ

    Malzemeler;

    4,5 su bardağı un

    1 paket maya

    2 tatlı kaşığı şeker

    1,5 su bardağı ılık su

    1 su bardağı ılık süt

    2 tatlı kaşığı tuz

    Sıvıyağ(kızartmak için)

    Pişi nasıl yapılır?

    Pişi hamurunu yapmaya vaktiniz yoksa fırından hazır mayalanmış ekmek de alabilirsiniz. Pişi hamuru için un ve tuzu yoğurma kabına alın. Mayayı, şekeri, ılık sütü ve suyu ekleyerek yoğurun.

    Yumuşak ve yapışkan bir hamur olacağı için ellerinizi ıslatarak hamuru toparlayabilirsiniz. Ama yumuşak diye un katmayın. Hamurun üzerini streçle kapatarak 1 saat mayalanmasını bekleyin.

    Hamur mayalandıktan sonra tezgahın üzerine biraz un serpin ve bir kere daha kendi hâline yoğurun. Daha sonra hamuru keserek bezeler hâline getirin. Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Sonrasında ortalarına elinizle delik açın. Böylece kızartmak daha kolay olacaktır. Şekil verdiğimiz pişilerimizi kızdırdığımız yağa alın ve çevirerek arkalı önlü kızarana kadar pişirin.

    Afiyet olsun.

  • İRMİK HELVASI TARİFİ

    En kolay ve lezzetli tatlılardan biridir irmik helvası. Tarçınla ya da dondurmayla muhteşem uyum sağlayan irmik helvası daha pişerken bütün evi mis gibi kokutur. Özel günlerde kavurup komşularla paylaşması da adetten olan irmik helvasının en leziz tarifini hemen aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun...

    Malzemeler;

    1/2 su bardağı irmik

    1/2 su bardağı un

    100 gr tereyağı

    2 su bardağı toz şeker

    1 su bardağı süt

    1 su bardağı su

    1 çay bardağı yer fıstığı (tuzsuz fıstık)

    İsteğe göre fıstık

    İrmik helvası nasıl yapılır?

    Derin bir tencereye 1 su bardağı su ve 2 su bardağı toz şeker koyun.

    Karıştırıp, kaynamaya bırakın. Daha sonra kaynayan şerbetin içine 1 su bardağı süt döküp, kaynamaya bırakın.

    Diğer taraftan başka bir tencere içine 100 gr tereyağı koyup, eritin.

    Ardından yarım su bardağı irmik, yarım su bardağı un ve 1 çay bardağı yer fıstığı ekleyin. Orta ateş üzerinde sürekli karıştırıp, fıstıkların rengi kahverengi olana kadar kavurun.

    Kaynamış sütlü sıcak şerbeti helvanın üzerine yavaşça dökün. Topaklanma olmaması için hızlı bir şekilde karıştırın. Yer fıstıklı irmik helvasının suyunu çekene kadar pişirin.

    Suyunu çeken irmik helvasını ocaktan alın. Üzerine kağıt havlu koyun.

    Tencerenin kapağını kapatıp, 15-20 dk demlenmeye bırakın.

    Hazırladığınız yer fıstıklı irmik helvasını sıcak olarak servis edebilirsiniz.

  • LOKMA TATLISI TARİFİ

    Lokma tatlısı hamur için malzemeler;

    3 su bardağı un

    2 su bardağı ılık su

    1 tatlı kaşığı kuru maya

    1 yemek kaşığı toz şeker

    Su

    Lokma tatlısı şerbeti için;

    2 su bardağı toz şeker

    1,5 su bardağı su

    3 damla limon suyu

    Kızartmak için:

    1 su bardağı sıvı yağ

    Sunum için:

    1 yemek kaşığı toz Antep fıstığı

    Lokma tatlısı nasıl yapılır?

    Lokma tatlısı tarifi en kolay şerbetli tatlıdır. Lokmaya önce hamurunu yaparak başlayın.

    Kuru maya ve şekeri suyla erittikten sonra unu ekleyin ve yoğurun. Hamurun mayalanması için 5 dakika bekletin.

    Lokma şerbeti de hamuru kadar önemli. Tencereye şeker ve suyu ekleyip karıştırıyoruz. 3 damla limon suyu ekleyerek şerbeti kaynamaya bırakıyoruz.

    Lokmaları kaşık yardımıyla alıp kızgın yağda kızartıyoruz. Pişen lokmaları soğumuş olan şerbete ekleyip karıştırıyoruz.

    Sırada lokmayı süslemesi var. Lokma tarifinin en zevkli kısmı burası. Lokma tatlısını toz fıstık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

    Afiyet olsun.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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