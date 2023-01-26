Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Kandil Simidi Tarifi: Kandil Simidi Nasıl Yapılır, Malzemeleri Nelerdir, Kaç Kaloridir? İşte Kandil Simidi yapımı…

Bu güne özel kıyır kıyır ve tam ölçülü tadına bayılacağınız muhteşem lezzet: Kandil simidi tarifi!

Kandilin vazgeçilmez lezzeti kandil simidi için hazırlıklar yapılmaya başlandı. Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan mübarek üç ayların başlamasıyla birlikte ilk kandil olan Regaip Kandili, bugün eda edilecek. Bugüne özel lezzetlerden olan kandil simidini evde yapmak isteyenler için muhteşem bir tarifle karşınızdayız. Kıyır kıyır ağızda dağlan kandil simidi tarifi ile ikramların en güzelini kendiniz yapabilirsiniz. İşte kandil simidi tarifi…

Giriş: 26.01.2023 - 10:14 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • KANDİL SİMİDİ TARİFİ (KIYIR KIYIR TAM ÖLÇÜ) 

    Malzemeler

    125 gram tereyağı (yarım paket)

    Yarım çay bardağı sıvı yağ

    2 yemek kaşığı yoğurt

    1 çay kaşığı tuz

    1 tatlı kaşığı mahlep (evde varsa)

    3 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

    1 yumurta sarısı ( beyazı dışına)

    1 yemek kaşığı sirke

    1 yemek kaşığı şeker

    1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Kandil simidi nasıl yapılır?

    Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt,  sirke, tuz ve şekeri alın. Elinizle malzemeleri karıştırın.

    Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz.  Bu tarif için 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullanıldı, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.

    Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın. Simit şeklini verin.

    Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayın. Susamlarımı önden tavada hafifçe kavurabilirsiniz koyu renkli olmaları için.

    Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

    Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirin.

  • Not:

    Eğer evde mahlep yoksa kullanmayabilirsiniz. 

    Sirke kurabiyelerimize kıyırlık vermesi için kullanılıyor, kullanmanız şart değil ancak kullanmanızda fayda var, simitlerinizde sirke tadı asla olmuyor.

    Susamları kavurabilirsiniz, bunun için teflon tavaya susamları alın, tahta kaşıkla sürekli karıştırarak birkaç dakika rengi dönünceye kadar kavurun. Kokusu çıkmaya başlayıp rengi istediğiniz kahverengi halini alınca tamam demektir, tavada bırakmayın, bir tabağa boşaltın ki tavanın sıcağı ile yanmasın.

    Bu malzeme ile aşağı yukarı 35-40 tane simit elde edebilirsiniz (2 tepsi)

  • Kandil simidi püf noktaları

    Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olması dikkat edilmesi gereken ilk kuraldır.

    Unu eleyerek ve kontrollü bir şekilde kullanmalısınız.

    Elde ettiğiniz hamurun ele yapışmaması ve yumuşak olması gerekmektedir.

  • Mahlepsiz kandil simidi yapsam olur mu?

    Mahlep kurabiyelerinizin daha hoş kokulu ve güzel olmasını sağlamaktadır. Ancak herhangi bir nedenden dolayı mahlep kullanmak istemiyorsanız kullanmayabilirsiniz,  sirke de aynı şekilde kıyır kıyır olmasını sağlar. Mahlep ve sirke kurabiyeler de kullanılması zorunlu malzemelerden değildir ancak kullandığınızda da pişman olmazsınız. Sirke kullandığınız kurabiyelerden kesinlikle sirke kokusu almazsınız.

    Kandil simidi kaç kalori?

     1 adet kandil simidi yaklaşık olarak 90 kaloriye denk gelmektedir.

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.