Kandil simidi nasıl yapılır?
Yoğurma kabına yumurta sarısı, sıvı yağ, oda sıcaklığındaki tereyağı, yoğurt, sirke, tuz ve şekeri alın. Elinizle malzemeleri karıştırın.
Un, kabartma tozu ve mahlebi ilave edip yoğurmaya başlayın. Mahlep hoş koku vermesi ve pastane simitlerine benzemesi için gerekli ama evde yoksa kullanmak zorunda değilsiniz. Bu tarif için 3 su bardağından 2 kaşık kadar fazla un kullanıldı, unu yavaş yavaş kontrollü bir şekilde eklemenizde fayda var.
Hamur hazır olduğunda ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak önce elinizle yuvarlayın sonra tezgahın üzerinde ileri geri sürerek uzatın. Simit şeklini verin.
Simitleri önce yumurta akına sonra susama bulayın. Susamlarımı önden tavada hafifçe kavurabilirsiniz koyu renkli olmaları için.
Simitleri pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 15-20 dk kontrollü olarak pişirin.