Kandil namazı nasıl kılınışı: Berat, Regaip, Mevlid kandillerinde namaz nasıl kılınır?

İslam alemi için önemli dini günler olan kandil günlerinde Müslümanlar bu özel günlerde ibadetlerini gerçekleştirmek için oruç tutup, namaz kılar. Pek çok Müslüman camilere giderek namazlarını kılar ve kandil dualarını eder. İslam inancına göre önemli günler olan kandil günleri Müslümanlar için dua, zikir ve ibadetler ile manevi huzur bulmak ve Allah’a yakın olmak için büyük bir vesile olarak kabul edilir. Peki 6 ve 12 rekatlık kandil namazı nasıl kılınır? Konu ile ilgili tüm detaylar için yazının devamını okuyabilirsiniz…

BERAT-REGAİP-MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

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Peki “Berat-Regaip-Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?” sorusunun yanıtı nasıl verilir. Miraç Kandili namazı için ilk olarak "Allah rızası için Miraç Kandili namazı kılmaya" diyerek namaza niyet edilir. 1. Rekatta Fatiha ve İhlas sureleri 2. Rekatta ise Fatiha ve Kafirun sureleri (istenilen sureler okunabilir) okunur. Her iki rekatta bir selam verilerek namaz tamamlanır ve namazın ardından Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) salat-ü selam getirilir ve bolca dua edilir.

Berat Kandili namazı ise her iki rekatta 1 Fatiha ve 6 İhlas suresi okunarak altı rekata tamamlanır. Her iki rekatın selamından sonra ise Yasin-i Şerif okunur. Namaz kılınırken ilk iki rekatta ömrüne berekete, ikinci iki rekatlık namaz kılınırken rızkına bereket ve bela def etmeye, üçüncü iki rekatlık namazı kılarken ise insanlardan istiğna (muhtaç olmama) ve husn-ü hatime (imanla biten güzel bir sona erişme) niyet edilir. Son olarak ise Berat Kandili gecesi duasını 10 kez okuyarak namaz bitirilir.

Regaip Kandili namazında ise oturarak kılınan iki rekatlık Kabir Nur namazı en üstün ibadetlerden biridir. Kabir Nur namazının ilk rekatında Zilzal Suresi, ikinci rekatında Tekasür ve Kafirun Suresi okunur. Sureler arasında ise Bismillahirrahmanirrahim denir. Zilzal ve Tekasür Suresini bilmeyenler ilk rekatta Kafirun ikinci reaktta ise İhlas suresini okuyabilir. Oturarak kılınan bu namazda rüku ile secdelerde baş ve vücut hafif öne doğru eğilir ve secde de ise rükudan daha fazla eğilinir. Gecenin ihyası bakımından en faziletli amellerden biri de 12 rekatlık namazdır. Her rekatta Fatiha Suresi okunduktan sonra 3 Kadir Suresi ile 12 kez İhlas Suresi okunur. Namazlar ikişer rekat halinde selam verilerek kılınır.

Mevlid Kandili Hacet naması için ilk olarak niyet edilir ve ardından tekbir alınarak namaza başlanır. 1. Rekatta "Niyet ettim niyet eyledim Allah rızası adına dört rekat Hacet namazı kılmaya" şeklinde niyet edilir. “Allahu Ekber" diyip İftitah Tekbiri alınır ve namaza başlanır. Subhaneke duası ve Euzü besmele çekilir. Ardından da Fatiha Suresi sonra 3 kez Ayetel Kürsi okunur. Sonra rukûya ve Secde'ye gidilir. Doğrulur, tekrar Secde'ye gidilir. 2. Rekatta ayağa kalkılıp Kıyama durulur ve besmele çekip Fatiha Suresi okunur. Sonrasında ise sırası ile bir kez olmak üzere İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunup rüku’ya gidilir. Ardında Secde’ye gidlir ve doğrulup tekrar Secde’ye gidilir. Oturulur ve Ettahiyyatu okunur. 3. Rekatta tekrar ayağa kalkılır ve Kıyama durularak besmele çekilip Fatiha Suresi okunur. Ardından ise sırayla bir kez İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunup rüku’ya gidilir. Sonrasında secde’ye gidilip doğrulur ve yeniden secde’ye gidilir. 4. Rekatta ayağa kalkılır ve Kıyama durularak besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur ve sırayla bir kez İhlas Suresi, Felak Suresi ve Nas Suresi okunarak rüku’ya gidilir. Oturarak Ettahiyyatu, Allahumme salli, Allahumme Barik ve de Rabbenâ dualarını okunur. Son olarak da "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek sağa ve de sola selam verilip namaz tamamlanır. KANDİL NAMAZI KAÇ REKATTIR? “Kandil namazı kaç rekattır?” sorusunun yanıtı namaz ibadetini yerine getirmek isteyen bireylerin merak ettiği bir konudur. Miraç Kandili’nde tavsiye edilen teşbih namazı 4 rekat kılınır. Kılınması gereken nafile namazı ise 12 rekat olarak kılınır. Berat Kandili’nde 6 rekat namaz kılınır. Akşam ile yatsı namazı arasında kılınan Berat Kandili namazı ikişer rekat halinde toplam 6 rekattan oluşur. Regaip Kandili’nde ise vakit namazlarının dışında kişi nafile namazı kılınır. Regaip Kandili namazı ikişer rekatlar halinde 12 rekat halinde kılınır. Ancak kişi nafile namazı rekat sayısını kendisi belirler. Ayrıca 2 rekatlık ve 12 rekatlık olmak üzere iki ayrı namaz daha vardır. Mevlid Kandili Hacet namazı ise 2, 4 veya 12 rekat kılınabilir.

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