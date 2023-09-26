Mevlid Kandili namazı kılınışı: Mevlid Kandili namazı kaç rekat ve saat kaçta kılınır?
İslam dünyası için büyük bir önem arz eden Mevlid Kandili 26 Eylül'de yani bugün dualar ve ibadetler ile eda edilecek. Ellerin semaya açılıp ibadetlerin edileceği bu özel gece öncesi Mevlid Kandili namazı gündeme geldi. İbadet etmek isteyen Müminler "Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Mevlid Kandili namazı saat kaçta kılınır?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar...
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Kandil geceleri, Müslümanların kardeşliği ve paylaşmayı yücelttiği, kötülüklerden ve günahlardan arınmak için ibadetlerini çoğalttığı mübarek günlerdir. Yılın son kandili için geri sayım sona ererken Mevlid Kandili namazı araştırılmaya başlandı. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Mevlid Kandili namazı saat kaçta, hangi vakitte kılınır? İşte, Mevlid Kandili namazı kılınışı...
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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI VAR MI?
Dinimizde kandil gecelerine mahsus bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Bu özel gecelerde vakit namazları ve kaza namazlarının yanı sıra tesbih ve teyeccüd namazları kılmak tavsiye edilir.
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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Tesbih namazı dört rekâttır. Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?
Mevlid Kandili namazı (Tesbih namazı) dört rekât olup şöyle kılınır:
“Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.
Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir. Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur.
İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir. Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
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MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KILINIR?
Mevlid Kandili'nde kılanan namazlardan olan tesbih namazı için net bir saat bulunmamakla beraber akşam veya yatsı namazından sonra kılınabilir. Ancak diğer tüm ibadetler gibi tesbih namazı da kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).