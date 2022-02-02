İslam dünyası için büyük öneme sahip Üç Aylar'dan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor. Bu kıymetli gecenin anlamı ve önemi, kısa, yeni, hadisli ve yazılı Regaip Kandili mesajları ile eşe, dosta, arkadaşa da hissettirilecek. Resimli Kandil mesajı ve Hayırlı Kandiller sözleri ile ilgili araştırmalar artış gösterdi.

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KANDİL MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ 2022

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REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

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