Kanada Kovid-19 salgını nedeniyle 16 aydır kapalı olan sınırlarını açıyor

Kanada’nın resmi duyurularının yapıldığı internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 Mart 2020 tarihinde zorunlu olmayan geçişler için getirilen sınır kısıtlamalarının, Kanada Federal Sağlık Bakanlığınca onaylanmış Kovid-19 aşılarından herhangi birinden iki dozu da yaptırmış olanlar için kaldırıldığı duyuruldu.
Buna göre tam aşılarını olan ABD vatandaşları ile yeşil kart sahibi göçmenler, Kanada ile ABD arasındaki kara ve hava sınır kapılarından geçtiklerinde, 3 günlük otel ve 14 günlük ev karantinası uygulamalarından muaf olacaklar.
Bu arada Kanada Devleti, 7 Eylül 2021 tarihinden itibaren de ülkeye gelmek isteyen diğer tüm yabancı ülke vatandaşlarına da aynı koşullarda kapıların açıldığını duyurdu.
Tam aşılarını olmayan veya Kanada Federal Sağlık Bakanlığınca onaylanmamış aşılardan olanlar içinse, halen yürürlükte olan kısıtlamalara tabi olmaya devam edecekler.
Açıklamaya göre, tüm aşıları tamamlanmış Amerikan vatandaşları ve yeşil kart sahibi ikametgah sakinlerinin, Kanada hükümeti tarafından Kanada'ya girmeden en az 14 gün önce kabul edilen bir aşının tam serisini veya aşı kombinasyonunu almış olmaları gerekiyor.
Kanada Federal Sağlık Bakanlığı tarafından şu ana kadar Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının kullanımına onay verildi.
Açıklamada, Çin veya Rusya'nın ürettiği Kovid-19 aşıları da dahil olmak üzere diğer aşıların Kanada tarafından tanınmayacağı belirtilirken, bu aşıların incelenmesinin devam ettiği ve bir değişiklik olması halinde gerekli açıklamanın yapılacağı bildirildi.
Kanada Devleti, ülkeye seyahat edenlerden aşı olduklarına dair belge isteneceğini duyururken, aşılı ebeveynleri veya vasileri ile Kanada'ya giren 12 yaşından küçük aşılanmamış küçüklerin 14 gün karantinaya alınmasına gerek olmadığına karar verdi.
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