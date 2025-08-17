Habertürk
        Kanada hükümetinden Air Canada grevine zorunlu tahkim kararı | Dış Haberler

        Kana'da hükümeti, Air Canada ile çalışanları arasındaki ihtilafı çözmek için zorunlu tahkim kararı aldı

        Kanada hükümeti, Air Canada hava yolu şirketi çalışanlarının greve başlaması sonrası anlaşmazlığı çözmek için zorunlu tahkim talimatı verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.08.2025 - 22:02 Güncelleme: 17.08.2025 - 22:02
        Kanada hükümetinden Air Canada grevine zorunlu tahkim kararı
        CBC News'e göre, Federal Çalışma Bakanı Patty Hajdu, basın açıklamasında Air Canada çalışanlarının greviyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Hajdu, Air Canada ile 10 binden fazla uçuş görevlisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Sendikası (CUPE) arasındaki anlaşmazlık için tahkim talimatı verdiğini açıkladı.

        Tarafların aylardır müzakere masasında bulunduğunu ancak anlaşma sağlayamadığını belirten Hajdu, tahkime gitmenin en doğru karar olduğunu vurguladı.

        Bu kapsamda hava yolu şirketi ile sendika arasındaki anlaşmazlık artık müzakere ya da grevle değil hakem kurulunun vereceği kararla çözülecek. Karar "bağlayıcı" olduğundan, iki taraf da uymak zorunda kalacak.

        Hükümetin tahkim kararının ardından Air Canada, uçuşların yeniden başlayacağını duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, ilk seferlerin bu akşam gerçekleştirileceği, operasyonların tamamen normale dönmesinin ise birkaç gün süreceği bildirilse de CUPE'den daha sonra yapılan açıklamada, Air Canada çalışanlarının grevi sürdüreceği belirtildi.

        Açıklamada, "Yüzde 70'i kadın olan ve yüzde 100'ü her işe geldiklerinde işverenleri tarafından saatlerce ücretsiz çalışmaya zorlanan 10 bin uçuş görevlisinin tüzük haklarını ihlal eden ve anayasaya açıkça aykırı bu karara karşı çıkacağız." ifadesi kullanıldı.

        Air Canada şirketi çalışanları, greve gideceklerini duyurmuştu. Günde yaklaşık 700 uçuş yapan Air Canada'nın faaliyetlerinin tamamen askıya alınması durumunda günlük yaklaşık 130 bin kişinin etkileneceği belirtilmişti.

