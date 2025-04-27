Kanada'da kalabalığın arasına araçla daldı! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

Kanada'da kalabalığın arasına araçla daldı! Ölü ve yaralılar var | Dış Haberler

Kanada'nın Vancouver şehrinde, bir sokak festivalinde kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü kalabalığın arasına daldı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

30 yaşındaki sürücünün gözaltına alındığı bildirildi.

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Vancouver Polis Departmanı, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, aracın cuma günü saat 20:00'den hemen sonra Filipinli bir topluluk festivaline katılan insanların bulunduğu sokağa girdiğini söyledi.

Kanada Başbakanı Mark Carney olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bu akşamın erken saatlerinde Vancouver'daki Lapu Lapu festivalinde yaşanan korkunç olayları duyduğumda yıkıldım." ifadelerini kullandı.

Polis, "Bir sürücünün kalabalığın içine girmesi sonucu çok sayıda kişi öldü ve çok sayıda kişi yaralandı" dedi. Ölü veya yaralıların kesin sayısı henüz bilinmiyor.

Vancouver Polis Departmanı, olayın terör eylemi olmadığını söyledi.