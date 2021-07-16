Kanada'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

Türkiye’nin Toronto Din Hizmetleri Ataşesi Cihan Yalçınkaya’nın moderatörlüğünde gerçekleşen programa; Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Pınar Yapıcı, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) nezdindeki Daimi Temsilciliği Müsteşarı Muhittin Çelik, Türkiye’nin Toronto Başkonsolosu Sinem Mingan, Türkiye’nin Montreal Başkonsolosu Sencer Yöndem, Türkiye’nin Vancouver Başkonsolosu Taylan Tokmak, Türkiye’nin Toronto Eğitim Ataşesi Bülent Çifti, Türkiye’nin Toronto Ticaret Ataşeleri Mehmet Ekizoğlu ve Ahmet Necati Karışman ve Türkiye’nin Toronto Kültür Ataşesi Selçuk Erincik katıldı.
Program, 15 Temmuz şehitleri başta olmak üzere vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.
Programda daha sonra Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği görevlilerinden Ahmet Hamdi Karahan Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Pınar Yapıcı, 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişimi ile, FETÖ’nün Türkiye Cumhuriyeti için ne denli büyük bir tehdit ve tehlike olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.
Yapıcı, "O gece 251 şehit verdik, kurumlarımız ve sivil halkımız bombalandı. Fakat ulusumuz, demokrasiye ne denli bağlı olduğunu, büyük bir kararlılıkla ortaya koydu. O gece halkımız, darbe dönemlerinin artık geride kaldığını tüm dünyaya açıkça gösterdi.’’ dedi.
Hain darbe girişimin üzerinden geçen 5 senede, FETÖ’nün paralel devlet yapılanmasının çökertildiğini vurgulayan Yapıcı, ‘’FETÖ ile mücadelemiz uluslararası alanda da devam ediyor. Bizler, yurt dışındaki misyonlar olarak muhataplarımıza FETÖ’nün bir hayır ve eğitim kurumu değil, bir terör ve suç şebekesi olduğunu anlatıyoruz.’’ diye konuştu.
Türkiye’nin Toronto, Montreal ve Vancouver başkonsolosluklarında da, Kovid-19 nedeniyle dar kapsamlı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi.
Türkiye’nin Toronto Din Hizmetleri Ataşeliği ile Kanada Diyanet Vakfı da, gece düzenlediği çevrim içi başka bir programla, Kanada genelinde önceden şehitler için organize edilen Kur’an hatimlerinin duasını yaptı.
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