Her gün insanlar kazalardan ve hastalıklardan kan bulunamaması yüzünden kan kaybından ölebilmektedir. Türkiye’de kan bağısı oldukça düşük bir oranda bulunmaktadır. %1 oldukça düşündürücü bir orandır. Kan vermek her açıdan faydalı olabilen bir durumdur. Veren kişiye fayda sağlamanın yanında bir can kurtarmanın verdiği manevi haz da her şeye değebilmektedir. Kan vermek sonucunda hücrelerin yenilenmesinin yanında daha birçok etkisi bulunmaktadır.

Kan bağışlamak olması gereken bir görevdir. Bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceğini düşünerek kan bekleyen kişilerin yaşadıklarını anlamak gereklidir. Özellikle yılda en az iki kez de olsa kan bağışlamak fayda sağlamak açısından önemli bir olgudur. Sonuçta verilen kan hücreler tarafından yenilenmektedir ve kaybedilecek hiç bir şey yoktur. Hatta kazanılacak birinin hayatı söz konusudur.

18-65 yaş arasında sağlıklı olan herkes kan bağışında bulunabilir. Hemoglobin değerleri ölçümü ile kan verilebilmektedir.

Kan Vermenin Faydaları

Kan vermek suretiyle kan yapan organlar uyarıma geçer ve kan yapmaya başlar.

Kan hücreleri yenilenir.

Hayat kurtaracağını bilmek rahatlama sağlar ve huzur verir.

Bir gün kana ihtiyaç duyduğunda bunu yapan birisi olabileceğini düşünmek rahatlatır.

Kan vermek için bazı testler uygulanır bu da yaptıran kişi için yarar sağlayabilir.

İsteyerek kan verildiği için kan hastalıkları riski de oluşmaması avantajdır.

Bu durumda sağlıklı bir şekilde kan naklide sağlanmış olması nedeni ile daha sağlıklı bir iyileşme sağlanabilecektir. Sürekli kan vermek için belli zamanlar içerisinde en az dört ay kanın tekrar toparlanması gereklidir. Bu sayede yılda 4 kez dahi kan verilebilir. Özellikle az bulunur kan grubuna sahip kişilerin bu konuda daha duyarlı olmaları gerekmektedir.