104 kez bıçaklamış! Ölmesini beklemiş!

İzmir'in Buca ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran (25) ile dini nikahlı yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü dövüp, başında içki şişesi kırdı, ardından banyoya kilitleyerek defalarca bıçakladı.
8'İ ÖLÜMCÜL 104 BIÇAK DARBESİ
DHA'da yer alan habere göre Aysel Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Aldığı 8'i ölümcül, 104 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Perkgün, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
İYİLEŞİP ÇOCUĞUNU GERİ ALDI
Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği´nce tutuklandı. Hayati tehlikeyi atlatan ve sağlık durumu iyiye giden Aysel Perkgün ve ailesi, olayın ardından bir süre sonra Duran ailesinde kalan 1 yaşındaki oğlu A.D.'yi 1 Eylül'de geri aldı.
DİNİ NİKÂHLI EŞİNİN AİLESİ TEHDİT ETTİ
Yaşadığı kabus dolu günlerin ardından ailesiyle birlikte yaşamaya başlayan Aysel Perkgün, sonrasında Duran'ın yakınları tarafından tehdit edildiği gerekçesiyle suç duyurusunda da bulundu.
104 BIÇAK DARBESİNE 20 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından Feyzo Duran hakkında iddianame hazırlandı. İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianamede Duran'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.
DEFALARCA DARP ETMİŞ
İddianamede, Duran'ın suç tarihinden önce de Perkgün'ü defalarca darp ettiğine yer verildi. Duran´ın, olay günü banyoda birden fazla kez bıçaklayarak yaraladığı Aysel Perkgün´ün yere yığıldığı, başında oturarak ölmesini beklediğine dikkat çekildi. İddianamede evdeki bağrışmalar nedeniyle olayın dışarıdan duyulduğu ve şüpheli Duran'ın, Aysel Perkgün'ün kendi kendisini yaraladığı mizanseni yaratmaya çalıştığı da vurgulandı.
Perkgün'ün avukatı Abdi Yaşar, dosyada daha önce şüpheli Duran'ın ifadesinin 'kasten yaralama' suçundan alındığına dikkati çekip, "Savcı soruşturma maddesini değiştirip, 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek' öldürmeye teşebbüs suçundan dava açtı" dedi.
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