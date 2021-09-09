Hırsızlar trafoya girdi! 34 bin Volt akım!

İHA

Bursa'da Yıldırım'a bağlı 152 Evler 1. Evren Sokak üzerinde saat 00.30 sıralarında akılalmaz bir olay meydana geldi. Elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gelirim trafosuna giren ve inşaat eldiveni takarak kabloları çalmak isteyen hırsızlar, 34 bin volt elektrik akımına kapıldı.

HIRSIZLARDAN BİRİ TRAFODAN ÇIKAMADI

İHA'da yer alan habere göre vücutlarında ağır yanıklar meydana gelen hırsızlardan biri can havliyle kendini dışarı attı ve 100 metre ileride bulunan parkta bayıldı. Diğer hırsız ise trafodan çıkamadı.

TRAFODA PATLAMA MEYDANA GELDİ

Trafoda meydana gelen patlamanın sesini duyan mahalle sakinleri koşarak sokağa geldi. İçeride bir vatandaşın olduğunu gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

İKİSİNİN DE HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Elektrik dağıtım şirketine bilgi verilerek ekip istendi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yoğun bakıma alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

"VÜCUTLARINDA AĞIR YANIKLAR VARDI"

Vatandaşlar, önce patlama sesi duyduklarını, sonra evlerde kısa süreli elektrik kesintisi olduğunu, sokağa çıktıklarında ise vücutlarında ağır yanıklar bulunan iki kişiyi gördüklerini anlattılar.