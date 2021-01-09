Aleyna 22 yaşındaydı! Yatağında ölü bulundu!

Denizli'nin, Pamukkale ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde, akılalmaz bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir apartta yalnız yaşayan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi’nden yakınları haber alamadı.

YAKINLARI CANSIZ HALDE BULDU

İHA'da yer alan habere göre sonrasında yakınlarının eve geldiği, kapıyı zorla açarak içeri girdiklerinde genç kızı yatağında cansız halde bulduğu öğrenildi. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipler ve sağlık görevlileri sevk edildi.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

Sağlık görevlileri Yurtkölesi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgeye gelerek incelemeler de bulunurken, ekipler güvenlik kameralarını araştırdılar.

CİNAYET ÜZERİNDE DURULUYOR

Polis ekipleri genç kızın ölüm nedenin araştırırken olayın cinayet olabileceği üstünde duruyorlar.