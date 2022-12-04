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Kamyonetin çarptığı Hiranur hastanede kurtarılamadı

Gaziantep'te, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 10 yaşındaki Hiranur Bayındır, hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 04.12.2022 - 13:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kamyonetin çarptığı Hiranur hastanede öldü
Kamyonetin çarptığı Hiranur hastanede öldü
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DHA

Gaziantep'te, kamyonetin çarptığı Hiranur Bayındır (10), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Hiranur Bayındır'a kamyonet çarptı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayındır'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hiranur Bayındır, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyonet şoförünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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