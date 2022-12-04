Kamyonetin çarptığı Hiranur hastanede öldü

Gaziantep'te, kamyonetin çarptığı Hiranur Bayındır (10), hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen ilkokul öğrencisi Hiranur Bayındır'a kamyonet çarptı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bayındır'ı özel bir hastaneye kaldırdı. Hiranur Bayındır, sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hiranur'un cenazesi, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyonet şoförünün emniyetteki işlemleri ise sürüyor.