Adana'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde ilerleyen Hasan Samuk idaresindeki 01 AID 966 plakalı motosiklet, Rıdvan Ü. yönetimindeki 01 JC 734 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi motosiklet sürücüsünün öldüğünü belirledi. Samuk'un arkasında oturan ve ağır yaralanan Halil Çağatay Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Samuk'un bölgeye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü, bazıları öfkeyle kamyonete saldırarak camlarını kırdı. Kalabalık polisin ikazları sonucu dağıldı.

Samuk'un cesedi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Rıdvan Ü. gözaltına alındı.