Kamyon şoföründen çekiçli saldırı!

Bursa’da yolda sözlü tartışmaya başladığı adama çekiç ile saldıran şoför amatör kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, 12:30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Otosansit kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki şoför yolda sözlü tartışmaya başladı. Sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya döndü. Kamyon şoförü, sinirlenerek video çeken başka bir şoföre çekiç ile saldırdı.