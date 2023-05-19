Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Trafik Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

Bursa'da kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı

Bursa'da, kamyonun arkadan çarptığı servis minibüsündeki 7 işçi yaralandı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Giriş: 19.05.2023 - 19:56 | Güncelleme: ABONE OL
Kamyon işçi servisine çarptı: 7 yaralı
DHA

Bursa'nın İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu Oylat Köprülü Kavşağı mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana kazada, Bilecik'in Bozüyük ilçesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ömer Tosun (40) yönetimindeki kamyon, Kütahya'nın Domaniç ilçesine işçi taşıyan sürücü Ali Karaarslan (65) yönetimindeki minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kazada, servis minibüsünde bulunan işçilerden Ali Osman Kurt (40), Güven Can (27), Mustafa Can (52), İbrahim Koca (40), Umut Uz (22), Süleyman Gürbüz (42) ve Muhammet Yıldız (30) yaralandı. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda trafik polisi, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Fabrikada vinç faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Fabrikada vinç faciası: 1 ölü, 2 yaralı
Evlenmesine karşı çıkan babasını öldürmüştü, cezası belli oldu
Evlenmesine karşı çıkan babasını öldürmüştü, cezası belli oldu
4 gün önce satışa çıkardığı araçta can verdi
4 gün önce satışa çıkardığı araçta can verdi
İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı
İklim dostu yem için çiftçilere tohum dağıtıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.