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        Haberler Gündem Güncel Kamyon 7 aracı biçti: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Kamyon 7 aracı biçti: 4 yaralı

        Hatay'da kum yüklü hafriyat kamyonunun 7 aracı biçtiği kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 19:25 Güncelleme: 22.09.2024 - 19:25
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        Kamyon 7 aracı biçti: 4 yaralı
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        İHA'nın haberine göre kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi mevkiinde yaşandı.

        Kum yüklü hafriyat kamyonu, trafikteki seyir halindeki ve park halindeki toplam 7 araca çarptı.

        Araçların hurdaya döndüğü kazada araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlk belirlemelere göre araçlardan çıkarılan 4 yaralı olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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