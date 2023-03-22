Kamulaştırma olmayınca arazisinden geçen yolu kapattı!

İlginç olay Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. Ali Haydar Saka, taksi durağı yanında park olarak kullanılan alanı ve araç yolunu ‘tapulu arazim’ diyerek şeritle çevirdi.
Enis Yıldırım'ın haberine göre yolu kullanmak isteyen araçlar şeritle karşılaşınca polisi aradı. Ali Haydar Saka’ya polis müdahale etti. Polisin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Saka, yolu açmaya ikna edildi.
“MUHATAP BULAMADIK”
"Arazimizi kat karşılığı olarak müteahhide verdik. Arazinin kalan 300 metrekare parçasını ise boşta bıraktık. İş yoğunluğundan ilgilenemedik" diyen Saka ise şunları söyledi:
"En son Ortahisar Belediyesi'ne 'burayı kamulaştıralım ya da geçici ruhsatla beraber size devredeyim veya bir işletme yapayım' dedim. 'Bunlar olmasa yeri takas yapalım' dedim. Mahkemeye de vermek işime gelmedi. Süreç uzadı. Karşımızda muhatap bulamadık. Ortahisar Belediyesi projeyi görmek istedi. Yapacağımız projenin görsellerini istedi. Biz de projemizi sunduk. Yerimizin sınırlarını belirledik. 5-6 ay geçti. Kimseye ulaşamadık. Ben de olumlu olumsuz bir haber bekledim. Ancak arayan soran olmayınca pazartesi akşamı o alanı kapattım. 'Özel mülktür' tabelasını astım. Eğer bana geri dönüş yapmazlarsa muhatap bulamazsam tekrar burayı kapatacağım."
Öte yandan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in sorunu çözmek için bölgeyi ziyaret edeceği öğrenildi.