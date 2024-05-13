Kamu tasarruf dönemi başlıyor! Kamuda bina ve araç alımı durduruldu mu?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf paketinde alınan tedbirleri duyurdu. Tedbirler arasında kamuda 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacağı açıklandı. Haber Hattı programına katılan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, Serap Belet'in kamu tasarruf paketi ile ilgili sorularını yanıtladı. İşte kamuda bina ve araç alımı konusu hakkında detaylar…
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Kamuda bina ve araç alımına ilişkin detaylar tasarruf paketinde yer aldı. Tasarruf paketi içerisinde taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanmada etkinlik, mobilya ve demirbaş alımları gibi detaylar yer aldı. Peki Kamuda bina ve araç alımı durduruldu mu? İşte kamu tasarruf dönemine ilişkin detaylar...
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KAMUDA BİNA VE ARAÇ ALIMI DURDURULDU MU?
3 YIL ARAÇ SATIN ALMA VE KİRALAMA YAPILMAYACAK
Kamu Filo Yönetim Sistemi... 3 yıl süreyle yeni araç satın alma ve kiralama yapılmayacak. İhtiyaç fazlası ve ekonomik ömrünü tamamlamış taşıtlar tasfiye edilecek. Savunma ve güvenlik hariç, kamuda personel servisi hizmetinin toplu taşımı olan yerlerde kaldırılacak. Bütçe dışı kaynaklardan taşıt kullanımını da sıkı kurallara tabi tutulacak. Kanunla izin verilenler hariç yabancı menşeili araç kullanımı yasaklanacak.
3 yıl süreyle yeni hizmet binası alımı ve yapımı durdurulacak. Yeni bina kiralanmayacak. Yeni lojman ve sosyal tesis alımı/yapımı yasaklanacak. Mevcut tesisler ekonomiye kazandırılacak.
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Haber Hattı programında Serap Belet’in sorularını yanıtlayan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, tasarruf paketi içinde açıklanan bazı maddelerin kural olarak yerleşmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:
"Bir verimlilik paketi gibi. Normal şartlarda bir sosyal devletin aslında yapması gereken 3 yıllık değil bunun kural kanun olması. Aynı zamanda bu binalar konusundaki anlayışın kural olarak yerleşmesi lazım.
KİMİNİN SONUCU 1 YILDA ALINACAK, KİMİNİN 2 YILDA
Diğer taraftan bu bir sadece rakam tabi akla geliyor. Kamuoyunda 100 milyar gibi rakamlar ifade edildi ama bu rakamda hangisinin vadesinin ne olduğu belli değil. Kimisi bir yılda alınacak sonucu kimisinin iki yılda alınacak. Taşıtlar mesela süreç ne kadar sürüyorsa bilmiyoruz hala kullanılmaya devam edilecek. Dolasıyla bu elde edilecek edinim belki de bu bahsettiğimiz rakamlar birkaç yıla yayılacak."
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Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ben şunu değerli buluyorum. Taşıtlar konusunda, binalar konusunda, maaşlar gibi bunların hepsi vatandaş tarafından öyle ya da böyle tepki gördü bir şekilde. Dolasıyla bu tepki gören tüm konuları aslında bir algıda aynı zamanda değişti. Bu algıyı da değiştirmek ve tersine çevirmek için de aslında çıkış bu. Zaten sayın Şimşek’in ifadesinde devam edecek başka alanlarda olacak."