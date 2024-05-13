Haber Hattı programında Serap Belet’in sorularını yanıtlayan Haberturk.com Genel Yayın Yönetmeni Yavuz Barlas, tasarruf paketi içinde açıklanan bazı maddelerin kural olarak yerleşmesi gerektiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Bir verimlilik paketi gibi. Normal şartlarda bir sosyal devletin aslında yapması gereken 3 yıllık değil bunun kural kanun olması. Aynı zamanda bu binalar konusundaki anlayışın kural olarak yerleşmesi lazım.

KİMİNİN SONUCU 1 YILDA ALINACAK, KİMİNİN 2 YILDA

Diğer taraftan bu bir sadece rakam tabi akla geliyor. Kamuoyunda 100 milyar gibi rakamlar ifade edildi ama bu rakamda hangisinin vadesinin ne olduğu belli değil. Kimisi bir yılda alınacak sonucu kimisinin iki yılda alınacak. Taşıtlar mesela süreç ne kadar sürüyorsa bilmiyoruz hala kullanılmaya devam edilecek. Dolasıyla bu elde edilecek edinim belki de bu bahsettiğimiz rakamlar birkaç yıla yayılacak."