Kamuda Tasarruf Paketi'nin açıklanmasıyla memurlar için uzak ve esnek çalışma sistemi gündeme geldi. Henüz resmi bir açıklama olmasa da 6 farklı çalışma modeli üzerinde duruluyor. Hal böyle olunca, milyonlarca memur bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

Habertürk TV'ye katılan SGK Uzmanı/Eski SGK İstanbul İl Müdürü Murat Göktaş, kamu personeli için düşünülen esnek ve uzaktan çalışma modeli hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı. İşte, Göktaş'ın açıklamalarından başlıklar...