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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu alacaklarında gecikme faiz oranı artırıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Kamu alacaklarında gecikme faiz oranı artırıldı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 03:51 Güncelleme: 14.11.2023 - 03:51
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        Kamu alacaklarında gecikme faiz oranı artırıldı
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        Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi yüzde 2,5'ten yüzde 3,5'e yükseltildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar kapsamında; vergi, resim, harç, ceza tahkik ve takiplerine ait muhakeme masrafı, vergi cezası, para cezası gibi asli, gecikme zammı, faiz gibi fer'i amme alacakları ve bu alacakların takibinden kaynaklanan masrafları ile kamu hizmetinin sunumundan kaynaklanan diğer alacakları kapsayan 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51'inci maddesinde değişikliğe gidildi.

        DHA'nın haberine göre, kanun kapsamında, kamu alacaklarında uygulanan aylık gecikme faizi, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2,5'ten, yüzde 3,5'e yükseltildi.

        Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Tahsilat Genel Tebliği' kapsamında, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48'inci maddesince, yıllık yüzde 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da yıllık yüzde 36 olarak belirlendi.

        Yıllık gecikme faizi artışını kapsayan Tebliğ, yayımıyla beraber yürürlüğe girdi.

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