Kampüs sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Kelimenin doğru yazımı nasıldır? Başta üniversite öğrencileri olmak üzere pek çok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

KAMPÜS NASIL YAZILIR? KAMPÜS TDK İMLA

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, kampüs şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "kampus" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "kampüs"tür.

KAMPÜS NE DEMEK? SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı "yerleşke" olan kampüs, Fransızca kökenlidir.

Kampüs ya da yerleşke, bir üniversitenin fakülteler, derslikler, öğrenci yurdu gibi her türlü yapı ve etkinlik alanlarıyla toplu bir biçimde bulunduğu yer anlamına gelmektedir.