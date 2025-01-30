Kamil Piatkowski Kasımpaşa'da!

Transfer çalışmalarını sürdüren Kasımpaşa, kadrosuna önemli bir takviye yapmaya hazırlanıyor. Lacivert-beyazlılar, savunma hattını Polonyalı yıldız futbolcu Kamil Piatkowski ile güçlendiriyor.

Kasımpaşa yönetimi, Avusturya ekibi Salzburg'da forma giyen 25 yaşındaki stoper ile anlaşmaya vardı.

Portekiz, Fransa ve İtalya'dan talipleri olan Piatkowski, tercihini Kasımpaşa'dan yana kullandı.

Lacivert-beyazlı kulübün, transferi kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU SEZON 10 MAÇA ÇIKTI

Polonya Milli Takımı'nın da formasını giyen başarılı futbolcu, bu sezon Salzburg formasıyla 10'u Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 27 maça çıktı. Piatkowski, Devler Ligi'nde 1 de asist yaptı.

Polonyalı stoper 2021 yılında 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Rakow'dan Salzburg'a transfer olmuştu.