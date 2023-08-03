Kamerun Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kamerun Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

Kamerun Nerede, Hangi Kıtada Yer Alır? Kamerun Başkenti, Bayrağı, Nüfusu, Para Birimi, Şehirleri ve Saat Farkı Nedir?

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Sayısı 200’ü geçen kabileden meydana gelen Kamerun nüfusu içinde, bu çeşitliliğe paralel olarak 20’nin üzerinde dil konuşulduğu bilinmektedir. Büyük bir çoğunluğu 0-24 yaş arası insanlardan oluşan Kamerun nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Kamerun para birimi nedir? İşte, tüm detaylar…

Kamerun Nerede?

Kamerun hangi kıtada yer almaktadır diye sorulduğunda verilecek cevap Afrika kıtası olacaktır. Orta Batı Afrika olarak isimlendirilen yerde bulunan Kamerun; batıda Atlas Okyanusu ve Nijerya, kuzeydoğuda Çad, güneyde Kongo ve Gabon, doğuda ise Orta Afrika Cumhuriyeti ile çevrili durumdadır.

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Dünya Savaşı’na kadar Almanya’nın kontrolünde olan Kamerun; Almanya’nın savaşı kaybetmesinin ardından İngiltere ve Fransa arasında paylaşılmıştır. Yapılan bu paylaşım neticesinde Kamerun’un doğusu ve çok büyük bir bölümü Fransa; batısı ise İngiltere’nin kontrolü altına girmiştir. Özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası Afrika kıtasının birçok yerinde başlayan bağımsızlık mücadelelerinin Kamerun coğrafyasına neticesinde önce Fransa kontrolündeki Doğu Kamerun 1960’da ondan bir sene sonra da İngiltere kontrolü altındaki Batı Kamerun bağımsızlıklarını ilan ederek birleşmişlerdir.

Kamerun Başkenti

Bir Orta Batı Afrika ülkesi olan Kamerun’un başkenti, Yaounde’dir. Ülkenin başkenti olmasının yanında en büyük ikinci şehri olmasıyla da dikkat çeken bu şehir, 1888 yılında Almanlar tarafından kurulmuştur. 1. Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından Fransa’nın kontrolüne giren ve Doğu Kamerun’un merkezi olan Yaounde, günümüzde sahip olduğu süt, bal ve cam endüstrisi ile Kamerun ekonomisine büyük bir katkı sunmaktadır.

Kamerun Nüfusu

2023 verilerine göre Kamerun’un nüfusu 28 milyon 600 bin kişiden meydana gelmektedir. Büyük bir bölümünün doğu kesimlerinde ve özellikle kırsal alanlarda yaşamakta olduğu Kamerun nüfusunun yaklaşık 200 ayrı kabileden meydana geldiği de bilinmektedir. Birden fazla etnik unsura da ev sahipliği yapan Kamerun’da nüfusun çoğunluğunu ise %50’lik bir orana sahip olan Bantu halkı oluşturmaktadır. Bunun yanında nüfus içinde Kirdi, Fulani gibi farklı etnik gruplara rastlamak da mümkündür.

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Dini inanç konusunda ise nüfusun yaklaşık %70’i Hristiyanlık dinine mensuptur ve İslamiyet Kamerun’da inanılan ikinci yaygın din olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kamerun Para Birimi

Kamerun’da kullanılan resmi para biriminin ismi Orta Afrika frangıdır. Kamerun’un yanı sıra Çad, Ekvator Ginesi ve Kongo gibi birçok Afrika ülkesinin de kullandığı bu para biriminin uluslararası piyasalardaki kodu ise XAF’tır.

Kamerun Bayrağının Anlamı

1975 yılında alınan bir kararla kabul edilip kullanılmaya başlanan Kamerun bayrağı; yeşil, kırmızı ve sarıdan oluşturulmuş üç eşit dikey şeritten ve bayrağın ortasında yer alan kırmızı şerit üzerindeki sarı, beş köşeli bir yıldızdan meydana gelmektedir. Bayrak üzerinde yer alan yeşil renk umudu ve doğal güzellikleri, sarı renk güneşi ve savanaları, kırmızı renk ise bağımsızlık inancını temsil etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan yıldız ise Kamerun’un birliğini ifade eder.

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Kamerun Şehirleri

İdari açıdan 10 bölgeye ayrılmış olan Kamerun’un en kalabalık şehirleri şu şekildedir:

Yaounde

Douala

Garoua

Bamenda

Maroua

Kamerun Türkiye Saat Farkı

Kamerun ile Türkiye yerel saati arasında 2 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Kamerun’dan 2 saat daha ileridedir.

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