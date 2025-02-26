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        Haberler Gündem Çevre Kamerayla tespit edildi: 80 bin TL ceza | Son dakika haberleri

        Kamerayla tespit edildi: 2 kişiye 80 bin TL ceza

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde çuvallara doldurdukları molozları kaçak şekilde getirip boş arsaya bırakan 2 araç, güvenlik kameraları ile tespit edildi. Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç sahiplerine toplam 80 bin lira idari para cezası uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 12:46 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:46
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        Kamerayla tespit edildi: 80 bin TL ceza
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        İstanbul'un Avcılar ilçesinde Yeşilkent, Firuzköy ve Tahtakale mahallelerindeki boş arazilere kaçak moloz dökümü yapıldığı yönünde yoğun ihbar alan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bölgelere güvenlik kamerası kurarak önlem aldı.

        Ekiplerin denetimlerinde, çuvallara doldurdukları molozları Yeşilkent ve Firuzköy mahallelerindeki boş arsalara getirerek, bırakan 2 araç tespit edildi.

        Bölgeye giderek kaçak şekilde bırakılan atıkların miktarını hesaplayan zabıta ekipleri, araç plakalarından yola çıkarak araç sahiplerini tespit etti.

        Araç sahiplerinden birine bıraktığı atık miktarına göre 20 bin lira, diğerine ise 60 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca, araç sahiplerinin kimlikleri adli işlem yapılması için polise de bildirildi.

        Kaçak moloz dökümüyle mücadele konusunda yapılanları anlatan Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürü Adnan Karakoç, "Yeşilkent, Firuzköy, Tahtakale gibi bazı bölgelerimize kamera sistemini oluşturduk. Kamera kontrolünü arkadaşlarımız yapmaktalar. Kayıtta da gördüğünüz gibi, Yeşilkent G520 Sokak’ta gelip molozunu kaçak olarak döküyor. Firuzköy’de Gölboyu dediğimiz bölgede de vatandaş geliyor, kaçak olarak dökümünü yapıp, alandan ayrılıyor. Bunların tespitini yaptık. Adreslerine cezalarını gönderiyoruz" dedi.

        Karaçoç, "Kaçak döküm ile ilgili arkadaşlarımız 7 gün 24 saat denetim yapmaktalar. Bu kişilerin bilgilerini ilçe emniyet müdürlüğümüzden alıyoruz. Çevreyi kirlettiklerinden dolayı cezai işlem uyguluyoruz. Birisine 20 bin TL, diğerine 60 bin TL ceza uyguladık. Zabıta olarak kararlıyız, çevreyi kirletmelerine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #çevre haberleri
        #istanbul haberleri
        #moloz dökümü
        #avcılar belediyesi
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