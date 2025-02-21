Kambur balina ve yavrusuna Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Ödülü

İspanyol fotoğrafçı Alvaro Herrero, Fransız Polinezyası'nda çektiği kambur balina ve yavrusunun yer aldığı fotoğrafıyla ‘Yılın Sualtı Fotoğrafçısı’ ödülünü kazandı.

Dünyanın dört bir yanından 6 bin 750’den fazla başvurunun yapıldığı yarışmada birinciliği elde eden Herrero’nun fotoğrafı, organizatörler tarafından ‘anne sevgisini, okyanuslarımızın güzelliğini ve kırılganlığını anlatan etkileyici bir kare’ olarak tanımlandı.

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Yarışma jürisi üyelerinden Peter Rowlands, "Bu narin ama güçlü çalışma, bir anne ve yavrusunun bağını en etkileyici şekilde yansıtıyor. Dünyamız birçok zorlukla karşı karşıya, ancak kambur balinaların sayısındaki artış, koruma çabalarının olumlu sonuçlar verebileceğinin kanıtı" ifadelerini kullandı.

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İNGİLTERE’NİN EN İYİ SUALTI FOTOĞRAFÇISI: DAVİD ALPERT

Yarışmada İngiltere’nin En İyi Sualtı Fotoğrafçısı unvanı ise ‘Meraklı Fok’ adlı fotoğrafıyla David Alpert’e verildi.

Lundy Adası’nda çekilen fotoğrafın, İngiltere sularının bulanık ve cansız olduğu yönündeki yanlış algıları değiştirdiğini belirten Alpert,"İngiliz fokları inanılmaz derecede meraklı. Dünyanın farklı yerlerinde birçok türe dalış yaptım, ancak bu tür kadar etkileşim kurabilen başka bir hayvana rastlamadım" dedi.

1965'TEN BU YANA DÜZENLENİYOR

1965 yılından bu yana düzenlenen ‘Yılın Sualtı Fotoğrafçısı Yarışması’, okyanuslar, göller, nehirler ve hatta yüzme havuzları altında çekilen en iyi kareleri ödüllendiriyor. Yarışmada geniş açı, makro, davranış ve batık fotoğrafçılığı gibi 13 farklı kategori bulunuyor.