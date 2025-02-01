Kalyon Güneş Teknolojileri talep toplama tarihleri hisse fiyatı, lot miktarı
Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim, 3.2 milyar TL ile borsaya açılmaya karar verdi. Firma, ilerleyen günlerde talep toplama sürecine başlayacak ve toplamda 46 milyon 334 bin 639 lotu yatırımcıları arasında eşit şekilde dağıtacak. Halka arzdan elde edilen fonun büyük bir kısmı ise işletme sermayesi için kullanılacak. Peki, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim talep toplama işlemine ne zaman başlayacak? İşte, tüm detaylar…
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Sermaye Piyasası Kurulu, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.'nin halka arzını onayladı. 3.2 milyar TL büyüklüğünde ve yüzde 13,64 halka arz açıklığı ile gerçekleşecek halka arzda, yatırımcılara toplam 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtımı yapılacak. Firma, önümüzdeki günlerde Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayacak. İşte, Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim'in halka arzına dair tüm detaylar…
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı 70,30 TL olarak belirlendi.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ KAÇ LOT DAĞITACAK?
Firma toplamda 46 milyon 334 bin 639 lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı şöyle;
150 Bin katılım ~ 124 Lot (8717 TL).
250 Bin katılım ~ 74 Lot (5202 TL).
350 Bin katılım ~ 53 Lot (3725 TL).
500 Bin katılım ~ 37 Lot (2601 TL).
700 Bin katılım ~ 26 Lot (1827 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (1195 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 12 Lot (843 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 8 Lot (562 TL).
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ FON KULLANIMI
Yüzde 25 Yatırım harcamaları.
Yüzde 45 İşletme sermayesi.
Yüzde 30 Kredi geri ödemesi.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN TALEP TOPLAYACAK?
Firma 5-6-7 Şubatta talep toplayacak.
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KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ NE ZAMAN BORSAYA AÇILACAK?
Firmanın BIST'te ilk işlem tarihi henüz açıklanmadı.
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